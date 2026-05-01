Lộ giá bán hơn 4,7 tỷ đồng cho mẫu xe Porsche Cayenne thuần điện tại Việt Nam

Porsche chuẩn bị giới thiệu tại Việt Nam dòng Porsche Cayenne thuần điện hoàn toàn mới, gồm ba phiên bản Cayenne, Cayenne S và Cayenne Turbo. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược điện hóa của hãng xe thể thao Đức, đồng thời mở ra chương mới cho dòng SUV biểu tượng này.

Ở phiên bản cao cấp nhất, Cayenne Turbo sở hữu công suất lên tới 850 kW (1.156 PS), tăng tốc từ 0–100 km/giờ chỉ trong 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa 260 km/giờ. Các phiên bản còn lại cũng ghi nhận hiệu năng ấn tượng, với Cayenne S đạt tối đa 490 kW và Cayenne tiêu chuẩn đạt 325 kW khi kích hoạt Launch Control. Toàn bộ dòng xe đều được trang bị hệ dẫn động 4 bánh cùng các công nghệ kiểm soát lực kéo tiên tiến, mang lại khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều điều kiện địa hình.

Cayenne thuần điện sử dụng bộ pin dung lượng 113 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa từ 623 đến 653 km theo tiêu chuẩn WLTP. Nhờ nền tảng điện áp 800V, xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất lên tới 400 kW, cho phép nạp từ 10% lên 80% pin trong chưa đầy 16 phút. Bên cạnh đó, hệ thống thu hồi năng lượng đạt mức tối đa 600 kW, góp phần tối ưu hiệu suất vận hành.

Về thiết kế, mẫu SUV điện mới vẫn giữ những đường nét đặc trưng của Porsche nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và tối ưu khí động học, với hệ số cản gió chỉ 0,25. Nội thất xe nổi bật với không gian rộng rãi hơn, hệ thống màn hình OLED cỡ lớn, màn hình hiển thị kính lái tích hợp thực tế tăng cường và khả năng cá nhân hóa đa dạng.

Porsche chuẩn bị giới thiệu tại Việt Nam dòng Porsche Cayenne thuần điện hoàn toàn mới.

Ngoài ra, Porsche cũng đang mở rộng hệ sinh thái trạm sạc nhanh tại Việt Nam, đồng thời cung cấp nhiều ưu đãi cho khách hàng sử dụng xe điện, bao gồm dịch vụ sạc miễn phí tại các trung tâm chính hãng và hợp tác với đối tác Charge+.

Dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm nay, Cayenne thuần điện được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực mới trong phân khúc SUV hạng sang, kết hợp giữa hiệu năng thể thao, công nghệ tiên tiến và tính đa dụng đặc trưng của thương hiệu Porsche.

Porsche Cayenne dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm nay.

Các phiên bản Cayenne thuần điện hiện đã nhận đặt hàng tại Porsche Việt Nam cùng với các biến thể E-Hybrid và động cơ đốt trong.

Bảng giá niêm yết cho các phiên bản của Cayenne thuần điện như sau: