Xe máy điện trở thành “đầu kéo” tăng trưởng của thị trường xe máy Việt Nam

Cụ thể, theo số liệu thống kê của McD, toàn thị trường xe máy tại Việt Nam ghi nhận 1 triệu xe bán ra trong quý I/2026, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trước đó, quy mô toàn thị trường cả năm 2025 đạt 3,4 triệu xe, tăng trưởng 19,4% so với năm 2024, dù chưa đạt được con số ấn tượng như năm trước đại dịch Covid-19 nhưng cũng đang cho thấy những dấu hiệu tích cực.

Động lực tăng trưởng của thị trường xe máy Việt Nam đầu năm 2026 phần lớn do doanh số mảng xe điện tăng tới 177%. Trong đó VinFast là nhà sản xuất xe máy điện lớn nhất, ghi nhận mức doanh số tăng 332%. Các nhà sản xuất xe điện khác cũng ghi nhận sự gia tăng ấn tượng như Yadea tăng trưởng 74%, Pega tăng 41,3% và DK Bike tăng 130,8%.

Tuy nhiên, Honda hiện vẫn duy trì vị trí đứng đầu trên thị trường xe máy Việt Nam. Trong quý I/2026, hãng ghi nhận doanh số 612.923 xe, tăng nhẹ 2,8% so với cùng kỳ năm 2025. Dẫu vậy, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng của các hãng xe điện, có lẽ việc Honda bị bắt kịp có thể sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Quý I/2026 cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều mẫu xe máy điện mới trên thị trường. Trong khi VinFast tiếp tục củng cố danh mục xe điện với các mẫu xe đổi pin như Feliz II, EVO và Viper, thì Yadea mở rộng phân khúc giá rẻ với loạt sản phẩm như Osta, Ova... Đáng chú ý, Honda đã tạo bất ngờ khi điều chỉnh giảm khoảng 5 triệu đồng giá bán lẻ đề xuất của ICON e:, cho thấy hãng xe Nhật đang tăng tốc để chinh phục thị trường xe máy điện tại Việt Nam.