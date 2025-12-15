6 lỗi vi phạm giao thông bị phạt nguội đến hàng triệu đồng nhưng nhiều người thường chủ quan

Phạt nguội là hình thức xử phạt vi phạm giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera được lắp trên các tuyến đường.

Mới đây, ngày 13/12, tại Hà Nội, Trung tâm điều khiển giao thông chính thức đi vào hoạt động.

Công an thành phố Hà Nội cho biết Trung tâm điều khiển giao thông bảo đảm tính pháp lý và hạ tầng kỹ thuật. Mục tiêu là bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của thành phố và phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trung tâm mới được trang bị 3 hệ thống, gồm: hệ thống quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và hệ thống quản lý an ninh trật tự.

Đây là "đầu não" của 1.837 camera các loại - kết nối trực tiếp với bộ điều khiển đèn tín hiệu giao thông, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Hệ thống điều khiển tự động dựa trên thu thập cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về lưu lượng giao thông, thích ứng thời gian thực qua camera tại 195 nút đèn (trên tổng số 564 nút đèn tín hiệu giao thông đã tiếp nhận từ Sở Xây dựng đầu tháng 10/2025).

Người dân cần nắm rõ các lỗi thường gặp để hạn chế tối đa việc vi phạm khi tham gia giao thông. Dưới đây là 6 lỗi vi phạm giao thông bị phạt nguội thường gặp và mức xử phạt.

Dưới đây là một số lỗi vi phạm giao thông thường gặp dẫn tới bị phạt nguội và mức phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP:

1 là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông:

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đối với xe máy có thể bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe 0 điểm.

Đối với ô tô, lỗi này bị phạt tiền từ 18.000.000 đồng - 20.000.000 đồng.

2 là vi phạm tốc độ:

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lỗi vi phạm tốc độ có thể bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 14.000.000 triệu đồng.

3 là dừng đỗ sai quy định:

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lỗi dừng đỗ xe sai quy định có thể bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 14.000.000 triệu đồng.

Mỗi số lỗi thường gặp như:

Không bật tín hiệu khi ra/vào vị trí dừng/đỗ: Phạt 400.000 – 600.000 VNĐ; Dừng/đỗ xe cơ bản sai quy định (không đúng nơi quy định, không sát lề, ngược chiều, trên dải phân cách, trên dốc không chèn bánh, trên đường buýt, miệng cống, che khuất biển báo…): Phạt 600.000 – 800.000 VNĐ; Dừng/đỗ tại khu vực giao cắt đường sắt: Phạt 800.000 – 1.000.000 VNĐ; Dừng/đỗ tại các vị trí cấm hoặc gây cản trở (giao lộ, điểm đón khách, trước cổng cơ quan, đường hẹp, cấm đỗ…): Phạt 800.000 – 1.000.000 VNĐ....

4 là lỗi vào đường cấm, khu vực cấm:

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đối với xe máy, lỗi đi vào đường cấm, khu vực cấm bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Đối với xe ô tô, nếu vi phạm lỗi này sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

5 là lỗi đi ngược chiều:

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lỗi đi ngược chiều đối với xe máy sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Đối với ô tô, lỗi này sẽ bị phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

6 là lỗi đi sai làn đường, đè vạch kẻ đường

Theo quy định với lỗi này, người tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng – 800.000 đồng.

Người dân có thể nộp phạt nguội ở đâu?

1 là nộp phạt tại Công an cấp xã: Theo Thông tư 32/2023/TT-BCA (có hiệu lực từ 15/9/2023) và các quy định bổ sung trước đó như Thông tư 15/2022/TT-BCA, nếu không có Công an cấp huyện tại địa phương cư trú, người vi phạm có thể đến trụ sở Công an cấp xã nơi mình sinh sống để giải quyết.

2 là nộp phạt qua Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng.

3 là nộp phạt online qua Cổng Dịch vụ công.

4 là nộp phạt qua dịch vụ bưu điện.