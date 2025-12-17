Phạt nguội hơn 1.000 ô tô đỗ sai quy định quanh sân bay Tân Sơn Nhất

Liên quan thông tin "taxi đỗ xe tràn lan xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất", ngày 17-12, đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã xử phạt 1.300 ô tô đỗ sai quy định.

Nhiều ô tô đỗ sai quy định trên đường Đặng Văn Sâm, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM

Theo đó, từ ngày 12-12 đến nay, lực lượng CSGT đã lập biên bản trực tiếp 150 trường hợp, ghi hình phạt nguội 1.150 trường hợp.

Đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết sẽ xử lý nghiêm, đặc biệt là các taxi đậu đỗ sai quy định.

Trước đó, phản ánh tới Báo Người Lao Động, người dân khu vực sân bay Tân Sơn Nhất cho biết tình trạng ô tô dừng, đỗ tràn lan, sai quy định ở đường Đặng Văn Sâm, Bạch Đằng B,... phường Tân Sơn Hòa đã lâu nhưng chưa được xử lý.

Theo ghi nhận ngày 16-12, đường Đặng Văn Sâm có biển báo "Cấm đỗ xe từ 6 - 22 giờ". Dù vậy, ô tô, taxi đến đây rồi bật xi-nhan để đỗ xe hàng giờ liền. Tình trạng này khiến lòng đường bị thu hẹp đáng kể.

Các ô tô chủ yếu của các hãng taxi đậu chờ đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất. Dù cơ quan chức năng đã đặt rất nhiều biển cấm đỗ xe, tuy nhiên tài xế taxi vẫn đậu bất chấp.