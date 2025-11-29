Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Xử phạt người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TPHCM

Sự kiện: Nóng trên mạng xã hội
Một trong 4 người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, 3 người còn lại bị nhắc nhở

Liên quan thông tin "thản nhiên giăng lưới đánh cầu lông giữa đường", ngày 29-11, Công an phường Tân Hưng phối hợp với Đội CSGT Bến Thành - Phòng CSGT Công an TPHCM đã lập biên bản xử lý ông N.Đ.T (48 tuổi) do "hoạt động thể thao trái phép trên đường bộ".

Theo Nghị định 168/2024, ông T. có thể bị xử phạt 200.000-250.000 đồng.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Ông T. cùng 3 người đàn ông bị phản ánh giăng lưới đánh cầu lông giữa đường. 3 người này là khách vãng lai nên cơ quan chức năng chỉ nhắc nhở, không xử phạt.

Cơ quan công an cũng yêu cầu ông T. tẩy xóa phần sơn trên mặt đường, trả lại hiện trạng ban đầu. 

Trước đó, sáng 27-11, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nhóm 4 người giăng lưới đánh cầu lông ở đường số 9, phường Tân Hưng - cách chợ Tân Quy khoảng 250 m.

Theo hình ảnh trong clip, đường bị chặn lại, giăng lưới, kẻ ô, vạch như sân cầu lông. Nhiều xe máy được dựng dưới lòng đường.

Nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, người đăng tải clip cho hay tình trạng này xảy ra đã lâu, gây bức xúc cho người dân trong khu vực.

Anh Vũ

Nguồn: [Link nguồn]

29/11/2025
