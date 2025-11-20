Camera AI phát hiện 65 xe máy bị phạt nguội tại Hà Nội
Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội đã phát hiện nhiều xe vi phạm.
Cục Cảnh sát giao thông thông báo, từ 12h00’ ngày 18/11/2025 đến 12h00’ ngày 19/11/2025, camera AI tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi đã phát hiện 65 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm, cụ thể:
11 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|Màu biển
|19/11/2025 - 11:24:07
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|35AA02940
|Trắng
|19/11/2025 - 10:50:21
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|18FA09592
|Trắng
|19/11/2025 - 10:22:44
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29A100666
|Trắng
|19/11/2025 - 10:20:14
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|28G134196
|Trắng
|19/11/2025 - 10:14:39
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L536983
|Trắng
|19/11/2025 - 09:30:17
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30X32114
|Trắng
|19/11/2025 - 09:27:37
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|21E111275
|Trắng
|19/11/2025 - 08:28:57
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29U54571
|Trắng
|19/11/2025 - 08:09:04
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29K327457
|Trắng
|19/11/2025 - 07:45:07
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|54F14808
|Trắng
|18/11/2025 - 15:47:04
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|251104104
|Trắng
54 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|Màu biển
|19/11/2025 - 06:08:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29T124327
|Trắng
|19/11/2025 - 09:28:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B778195
|Trắng
|19/11/2025 - 09:27:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BH09024
|Trắng
|19/11/2025 - 09:24:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BD01943
|Trắng
|19/11/2025 - 09:22:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S622662
|Trắng
|19/11/2025 - 09:03:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V143050
|Trắng
|19/11/2025 - 08:59:48
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|28B141280
|Trắng
|19/11/2025 - 08:57:40
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|34S128435
|Trắng
|19/11/2025 - 08:55:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H176988
|Trắng
|19/11/2025 - 08:48:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D157981
|Trắng
|19/11/2025 - 08:48:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E261740
|Trắng
|19/11/2025 - 08:39:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21V99068
|Trắng
|19/11/2025 - 08:36:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K71582
|Trắng
|19/11/2025 - 08:22:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|20E135591
|Trắng
|19/11/2025 - 08:08:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H137336
|Trắng
|19/11/2025 - 06:55:28
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P170311
|Trắng
|19/11/2025 - 06:28:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18P97103
|Trắng
|19/11/2025 - 06:19:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|28N122061
|Trắng
|19/11/2025 - 06:14:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AB45071
|Trắng
|19/11/2025 - 06:12:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|89B176618
|Trắng
|19/11/2025 - 11:54:57
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X83575
|Trắng
|19/11/2025 - 11:54:26
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K197139
|Trắng
|19/11/2025 - 11:51:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|291V608662
|Trắng
|19/11/2025 - 11:50:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L150476
|Trắng
|19/11/2025 - 11:50:36
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18CA10611
|Trắng
|19/11/2025 - 11:48:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19H103466
|Trắng
|19/11/2025 - 11:45:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30N45670
|Trắng
|19/11/2025 - 11:44:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H39190
|Trắng
|19/11/2025 - 11:35:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AE32516
|Trắng
|19/11/2025 - 11:31:45
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19X18471
|Trắng
|19/11/2025 - 11:29:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30Y41282
|Trắng
|19/11/2025 - 11:24:34
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|6F10066
|Trắng
|19/11/2025 - 11:22:48
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|4166
|Trắng
|19/11/2025 - 11:20:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P15071
|Trắng
|19/11/2025 - 11:18:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B002359
|Trắng
|19/11/2025 - 11:15:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E249619
|Trắng
|19/11/2025 - 11:15:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30L66794
|Trắng
|19/11/2025 - 11:15:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|98AA06035
|Trắng
|19/11/2025 - 11:14:57
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BA08381
|Trắng
|19/11/2025 - 11:14:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|89K113737
|Trắng
|19/11/2025 - 11:11:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29U90440
|Trắng
|19/11/2025 - 11:07:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|89E117000
|Trắng
|19/11/2025 - 11:01:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X501248
|Trắng
|19/11/2025 - 10:58:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P187531
|Trắng
|19/11/2025 - 10:40:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BD11472
|Trắng
|19/11/2025 - 10:37:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B180066
|Trắng
|19/11/2025 - 10:35:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30M29936
|Trắng
|19/11/2025 - 10:33:43
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|9401802
|Trắng
|19/11/2025 - 10:29:40
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C157803
|Trắng
|19/11/2025 - 10:29:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17M87047
|Trắng
|19/11/2025 - 10:25:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Z120460
|Trắng
|19/11/2025 - 09:42:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F146640
|Trắng
|19/11/2025 - 09:35:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|01079G
|Trắng
|19/11/2025 - 09:31:40
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F168422
|Trắng
Người điều khiển xe máy không đổi mũ bảo hiểm được camera AI phát hiện (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).
Theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.
Trong khi đó, theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, hình phạt bổ sung là trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Một pha thi sa hình “thót tim” của một cô gái vừa xuất phát đã phạm lỗi, rồi tiếp tục mất lái lao thẳng vào rào chắn khiến mọi người chứng kiến không...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/11/2025 13:50 PM (GMT+7)