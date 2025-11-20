Camera AI phát hiện 65 xe máy bị phạt nguội tại Hà Nội

Cục Cảnh sát giao thông thông báo, từ 12h00’ ngày 18/11/2025 đến 12h00’ ngày 19/11/2025, camera AI tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi đã phát hiện 65 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm, cụ thể:

11 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm

Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 19/11/2025 - 11:24:07 Không đội mũ Xe mô tô 35AA02940 Trắng 19/11/2025 - 10:50:21 Không đội mũ Xe mô tô 18FA09592 Trắng 19/11/2025 - 10:22:44 Không đội mũ Xe mô tô 29A100666 Trắng 19/11/2025 - 10:20:14 Không đội mũ Xe mô tô 28G134196 Trắng 19/11/2025 - 10:14:39 Không đội mũ Xe mô tô 29L536983 Trắng 19/11/2025 - 09:30:17 Không đội mũ Xe mô tô 30X32114 Trắng 19/11/2025 - 09:27:37 Không đội mũ Xe mô tô 21E111275 Trắng 19/11/2025 - 08:28:57 Không đội mũ Xe mô tô 29U54571 Trắng 19/11/2025 - 08:09:04 Không đội mũ Xe mô tô 29K327457 Trắng 19/11/2025 - 07:45:07 Không đội mũ Xe mô tô 54F14808 Trắng 18/11/2025 - 15:47:04 Không đội mũ Xe mô tô 251104104 Trắng

54 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 19/11/2025 - 06:08:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T124327 Trắng 19/11/2025 - 09:28:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B778195 Trắng 19/11/2025 - 09:27:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BH09024 Trắng 19/11/2025 - 09:24:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BD01943 Trắng 19/11/2025 - 09:22:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S622662 Trắng 19/11/2025 - 09:03:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V143050 Trắng 19/11/2025 - 08:59:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28B141280 Trắng 19/11/2025 - 08:57:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34S128435 Trắng 19/11/2025 - 08:55:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H176988 Trắng 19/11/2025 - 08:48:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D157981 Trắng 19/11/2025 - 08:48:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E261740 Trắng 19/11/2025 - 08:39:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21V99068 Trắng 19/11/2025 - 08:36:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K71582 Trắng 19/11/2025 - 08:22:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20E135591 Trắng 19/11/2025 - 08:08:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H137336 Trắng 19/11/2025 - 06:55:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P170311 Trắng 19/11/2025 - 06:28:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18P97103 Trắng 19/11/2025 - 06:19:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28N122061 Trắng 19/11/2025 - 06:14:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB45071 Trắng 19/11/2025 - 06:12:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89B176618 Trắng 19/11/2025 - 11:54:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X83575 Trắng 19/11/2025 - 11:54:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K197139 Trắng 19/11/2025 - 11:51:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 291V608662 Trắng 19/11/2025 - 11:50:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L150476 Trắng 19/11/2025 - 11:50:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18CA10611 Trắng 19/11/2025 - 11:48:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19H103466 Trắng 19/11/2025 - 11:45:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N45670 Trắng 19/11/2025 - 11:44:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H39190 Trắng 19/11/2025 - 11:35:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AE32516 Trắng 19/11/2025 - 11:31:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19X18471 Trắng 19/11/2025 - 11:29:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Y41282 Trắng 19/11/2025 - 11:24:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 6F10066 Trắng 19/11/2025 - 11:22:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 4166 Trắng 19/11/2025 - 11:20:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P15071 Trắng 19/11/2025 - 11:18:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B002359 Trắng 19/11/2025 - 11:15:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E249619 Trắng 19/11/2025 - 11:15:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L66794 Trắng 19/11/2025 - 11:15:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98AA06035 Trắng 19/11/2025 - 11:14:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BA08381 Trắng 19/11/2025 - 11:14:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89K113737 Trắng 19/11/2025 - 11:11:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29U90440 Trắng 19/11/2025 - 11:07:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89E117000 Trắng 19/11/2025 - 11:01:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X501248 Trắng 19/11/2025 - 10:58:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P187531 Trắng 19/11/2025 - 10:40:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BD11472 Trắng 19/11/2025 - 10:37:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B180066 Trắng 19/11/2025 - 10:35:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30M29936 Trắng 19/11/2025 - 10:33:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 9401802 Trắng 19/11/2025 - 10:29:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C157803 Trắng 19/11/2025 - 10:29:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17M87047 Trắng 19/11/2025 - 10:25:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z120460 Trắng 19/11/2025 - 09:42:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F146640 Trắng 19/11/2025 - 09:35:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 01079G Trắng 19/11/2025 - 09:31:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F168422 Trắng

Người điều khiển xe máy không đổi mũ bảo hiểm được camera AI phát hiện (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.

Trong khi đó, theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, hình phạt bổ sung là trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.