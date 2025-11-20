Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Camera AI phát hiện 65 xe máy bị phạt nguội tại Hà Nội

Sự kiện: Kinh nghiệm lái xe máy
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội đã phát hiện nhiều xe vi phạm. 

Cục Cảnh sát giao thông thông báo, từ 12h00’ ngày 18/11/2025 đến 12h00’ ngày 19/11/2025, camera AI tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi đã phát hiện 65 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm, cụ thể:

11 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm 

Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển
19/11/2025 - 11:24:07 Không đội mũ Xe mô tô 35AA02940 Trắng
19/11/2025 - 10:50:21 Không đội mũ Xe mô tô 18FA09592 Trắng
19/11/2025 - 10:22:44 Không đội mũ Xe mô tô 29A100666 Trắng
19/11/2025 - 10:20:14 Không đội mũ Xe mô tô 28G134196 Trắng
19/11/2025 - 10:14:39 Không đội mũ Xe mô tô 29L536983 Trắng
19/11/2025 - 09:30:17 Không đội mũ Xe mô tô 30X32114 Trắng
19/11/2025 - 09:27:37 Không đội mũ Xe mô tô 21E111275 Trắng
19/11/2025 - 08:28:57 Không đội mũ Xe mô tô 29U54571 Trắng
19/11/2025 - 08:09:04 Không đội mũ Xe mô tô 29K327457 Trắng
19/11/2025 - 07:45:07 Không đội mũ Xe mô tô 54F14808 Trắng
18/11/2025 - 15:47:04 Không đội mũ Xe mô tô 251104104 Trắng

54 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển
19/11/2025 - 06:08:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T124327 Trắng
19/11/2025 - 09:28:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B778195 Trắng
19/11/2025 - 09:27:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BH09024 Trắng
19/11/2025 - 09:24:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BD01943 Trắng
19/11/2025 - 09:22:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S622662 Trắng
19/11/2025 - 09:03:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V143050 Trắng
19/11/2025 - 08:59:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28B141280 Trắng
19/11/2025 - 08:57:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34S128435 Trắng
19/11/2025 - 08:55:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H176988 Trắng
19/11/2025 - 08:48:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D157981 Trắng
19/11/2025 - 08:48:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E261740 Trắng
19/11/2025 - 08:39:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21V99068 Trắng
19/11/2025 - 08:36:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K71582 Trắng
19/11/2025 - 08:22:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20E135591 Trắng
19/11/2025 - 08:08:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H137336 Trắng
19/11/2025 - 06:55:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P170311 Trắng
19/11/2025 - 06:28:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18P97103 Trắng
19/11/2025 - 06:19:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28N122061 Trắng
19/11/2025 - 06:14:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB45071 Trắng
19/11/2025 - 06:12:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89B176618 Trắng
19/11/2025 - 11:54:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X83575 Trắng
19/11/2025 - 11:54:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K197139 Trắng
19/11/2025 - 11:51:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 291V608662 Trắng
19/11/2025 - 11:50:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L150476 Trắng
19/11/2025 - 11:50:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18CA10611 Trắng
19/11/2025 - 11:48:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19H103466 Trắng
19/11/2025 - 11:45:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N45670 Trắng
19/11/2025 - 11:44:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H39190 Trắng
19/11/2025 - 11:35:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AE32516 Trắng
19/11/2025 - 11:31:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19X18471 Trắng
19/11/2025 - 11:29:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Y41282 Trắng
19/11/2025 - 11:24:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 6F10066 Trắng
19/11/2025 - 11:22:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 4166 Trắng
19/11/2025 - 11:20:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P15071 Trắng
19/11/2025 - 11:18:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B002359 Trắng
19/11/2025 - 11:15:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E249619 Trắng
19/11/2025 - 11:15:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L66794 Trắng
19/11/2025 - 11:15:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98AA06035 Trắng
19/11/2025 - 11:14:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BA08381 Trắng
19/11/2025 - 11:14:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89K113737 Trắng
19/11/2025 - 11:11:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29U90440 Trắng
19/11/2025 - 11:07:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89E117000 Trắng
19/11/2025 - 11:01:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X501248 Trắng
19/11/2025 - 10:58:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P187531 Trắng
19/11/2025 - 10:40:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BD11472 Trắng
19/11/2025 - 10:37:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B180066 Trắng
19/11/2025 - 10:35:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30M29936 Trắng
19/11/2025 - 10:33:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 9401802 Trắng
19/11/2025 - 10:29:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C157803 Trắng
19/11/2025 - 10:29:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17M87047 Trắng
19/11/2025 - 10:25:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z120460 Trắng
19/11/2025 - 09:42:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F146640 Trắng
19/11/2025 - 09:35:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 01079G Trắng
19/11/2025 - 09:31:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F168422 Trắng

Người điều khiển xe máy không đổi mũ bảo hiểm được camera AI phát hiện (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Người điều khiển xe máy không đổi mũ bảo hiểm được camera AI phát hiện (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng. 

Trong khi đó, theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, hình phạt bổ sung là trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Clip: Cô gái thi bằng lái xe máy lao thẳng vào rào chắn khiến ai cũng hú vía
Clip: Cô gái thi bằng lái xe máy lao thẳng vào rào chắn khiến ai cũng hú vía

Một pha thi sa hình “thót tim” của một cô gái vừa xuất phát đã phạm lỗi, rồi tiếp tục mất lái lao thẳng vào rào chắn khiến mọi người chứng kiến không...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo BẢO NAM ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/11/2025 13:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Kinh nghiệm lái xe máy Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN