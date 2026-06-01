Honda giới thiệu Super Cub Hello Kitty, độ dễ thương khiến fan "đổ gục"

Là mẫu xe huyền thoại của hãng xe Nhật, Super Cub được khách hàng ưa chuộng bởi sự linh hoạt và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản đặc biệt Hello Kitty vừa được ra mắt được thực hiện trên cả hai dòng Super Cub 50cc và 110cc.

Được biết, phiên bản này nhằm kỷ niệm 50 năm ra đời của Hello Kitty - nhân vật nổi tiếng của Sanrio xuất hiện lần đầu vào năm 1974. Điểm thú vị là Honda không biến chiếc xe thành một mẫu xe hoạt hình quá nổi bật hay “bánh bèo”, mà chọn cách thiết kế tinh tế hơn, giấu các chi tiết Hello Kitty ở nhiều vị trí trên thân xe.

Phần đầu xe được gắn logo đặc biệt có thêm chiếc nơ đặc trưng của Hello Kitty - một chi tiết tuy nhỏ nhưng đủ để nhận ra ngay sự liên kết với nhân vật này. Trong khi đó, khu vực ốp chắn phía trước xuất hiện dòng chữ “HELLO KITTY” được lồng ghép nhẹ nhàng vào họa tiết thiết kế. Cách thể hiện này giúp chiếc xe không bị biến thành “đồ chơi trẻ em" là một sản phẩm đặc biệt dành cho người trưởng thành.

Một điểm đáng chú ý khác là bảng đồng hồ tốc độ đã được tinh chỉnh riêng theo chủ đề Hello Kitty. Kiểu chữ trên mặt đồng hồ mang phong cách bo tròn mềm mại, tạo cảm giác thân thiện và dễ thương hơn bản tiêu chuẩn. Dù cấu trúc cơ bản của cụm đồng hồ vẫn giữ nguyên phong cách Super Cub truyền thống, nhưng tổng thể đã trở nên sinh động hơn nhờ những chi tiết nhỏ này.

Tuy nhiên, phiên bản Super Cub 110 Hello Kitty có một số khác biệt về cụm đồng hồ so với bản 50cc, đặc biệt là phần màn hình LCD - vốn không xuất hiện trên mẫu 50cc. Vì vậy, người quan tâm nên xem kỹ trang bị của từng phiên bản trước khi quyết định.

Tại Nhật Bản, Super Cub 50 Hello Kitty có giá 330.000 yên (khoảng 54,5 triệu đồng), còn Super Cub 110 Hello Kitty có giá 385.000 yên (khoảng 63,5 triệu đồng) theo tỷ giá hiện tại.