VinFast tái cấu trúc, tách mảng sản xuất tại Việt Nam

Bước đi táo bạo này đánh dấu sự thay đổi cốt lõi trong chiến lược của hãng xe Việt, khi tách rời mảng sản xuất thâm dụng vốn để tập trung tối đa vào R&D, công nghệ và mở rộng thương hiệu trên quy mô toàn cầu.

Vừa qua, VinFast Auto Ltd. đã công bố một kế hoạch tái cấu trúc toàn diện nhằm tối ưu hóa mô hình hoạt động. Trọng tâm của kế hoạch là việc chia tách Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) thành hai thực thể riêng biệt, đồng thời thoái toàn bộ vốn tại khối sản xuất này.

Theo đó, một pháp nhân mới mang tên Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam (VFVN) sẽ được thành lập, đóng vai trò là công ty con trực tiếp của VinFast. VFVN sẽ nắm giữ những "tài sản trí tuệ" cốt lõi, bao gồm: Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) toàn cầu / Sở hữu trí tuệ (IP) và công nghệ xe điện / Hệ thống hậu mãi và mạng lưới kinh doanh bán hàng.

Và quản lý các chi nhánh quốc tế tại Úc, Đức và mảng dịch vụ thương mại. Ngược lại, thực thể VFTP sau chia tách sẽ giữ lại toàn bộ hệ thống nhà máy, dây chuyền sản xuất tại Việt Nam cùng các khoản nợ tài chính liên quan.

VinFast dự kiến chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại VFTP (mảng sản xuất) cho một nhóm nhà đầu tư do Công ty Cổ phần Đầu tư Nghiên cứu và Phát triển Tương lai dẫn đầu. Đáng chú ý, ông Phạm Nhật Vượng cũng tham gia thương vụ này với tư cách nhà đầu tư thiểu số.

Việc chuyển giao này giúp VinFast rũ bỏ gánh nặng chi phí đầu tư vốn (capex) khổng lồ vào hạ tầng nhà máy, chuyển sang mô hình "Asset-Light" (tối ưu hóa tài sản). Thay vì tự vận hành nhà máy, VinFast (thông qua VFVN) sẽ ký kết thỏa thuận thuê VFTP gia công sản xuất theo thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của hãng.

Tập trung vào giá trị cốt lõi và vươn tầm quốc tế

VinFast vẫn có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi bán ra cho người tiêu dùng.

Đại diện VinFast khẳng định, việc trở thành một nền tảng sản xuất độc lập giúp hãng linh hoạt hơn trước sự thay đổi chóng mặt của công nghệ xe điện toàn cầu. Nguồn lực tài chính giải phóng từ thương vụ này sẽ được dồn vào R&D và xây dựng thương hiệu – những yếu tố quyết định sự sống còn trong cuộc đua xe điện

Cần lưu ý rằng, kế hoạch tái cấu trúc này chỉ áp dụng tại thị trường Việt Nam. Các dự án nhà máy đang triển khai tại Ấn Độ và Indonesia vẫn sẽ do VinFast trực tiếp sở hữu và vận hành như kế hoạch ban đầu.

Dự kiến, toàn bộ lộ trình tái cấu trúc sẽ hoàn tất vào Quý 3/2026. Sau khi chuyển đổi, VinFast sẽ chính thức trở thành một hãng xe thuần công nghệ và thương mại, tận dụng tối đa nguồn lực bên thứ ba để tối ưu hóa giá thành sản xuất và gia tăng sức cạnh tranh quốc tế.