VinFast chuẩn bị lấn sân thị trường xe máy điện Ấn Độ

Theo báo cáo của MotorCycles Data, Ấn Độ tiếp tục là thị trường xe máy lớn nhất thế giới với mức doanh số 20,5 triệu xe bán ra trong năm 2025. Và đây chắc chắn là một "miếng bánh" màu mỡ cho các hãng xe.

Nhà sản xuất xe máy điện Việt Nam là VinFast cũng không nằm ngoài cuộc chơi khi mới đây hãng đã thành lập dây chuyền sản xuất xe máy điện đặt tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu. Sau màn ra mắt ấn tượng trong mảng ô tô điện, VinFast cũng dự định sản xuất những mẫu xe điện dành riêng cho thị trường Nam Á này.

Về thời điểm ra mắt, các mẫu xe tay ga điện VinFast dự kiến sẽ xuất hiện trên thị trường Ấn Độ vào nửa cuối năm 2026. Mùa lễ hội được đánh giá là thời điểm lý tưởng để VinFast tạo dấu ấn mạnh mẽ đối với người tiêu dùng Ấn Độ. Hiện tại, hãng đã sở hữu một danh mục xe tay ga điện khá phong phú tại thị trường Việt Nam.

Rushlane cho biết VinFast đang đàm phán với nhiều nhà cung ứng tại Ấn Độ nhằm nội địa hóa tối đa các linh kiện. Và dự kiến, với dây chuyền sản xuất đang được đầu tư, nhà máy của VinFast dự kiến sẽ xuất xưởng khoảng 1 triệu xe máy điện mỗi năm.

Theo dữ liệu thống kê của MotorCycles Data, VinFast đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số tới 532% trong mảng xe máy điện tại thị trường Việt Nam. Với mức tăng trưởng này, hãng xe điện này hiện đang đứng đầu phân khúc xe máy điện và đứng vị trí số hai của toàn thị trường xe máy chỉ sau Honda.