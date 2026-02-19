TOP xe máy điện đổi pin “trong nháy mắt” tại thị trường Việt Nam

Selex Camel 1

Selex Camel 1 được phát triển hướng tới nhóm khách hàng chạy dịch vụ như xe ôm công nghệ và giao hàng. Xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo khả năng chở người hoặc lắp thùng hàng phía sau. Động cơ inhub công suất 1.500W cho tốc độ tối đa 70 km/h, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đô thị. Điểm đáng chú ý là xe được trang bị số lùi, hỗ trợ quay đầu và di chuyển linh hoạt trong không gian hẹp.

Selex Camel 1 sử dụng khay 3 pin lithium, cho quãng đường vận hành tối đa khoảng 150 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin. Kết cấu pin rời giúp người dùng dễ dàng tháo lắp và đổi pin tại trạm trong thời gian ngắn.

Selex Camel 2

Selex Camel 2 là phiên bản nâng cấp, tiếp tục nhắm đến nhóm người dùng chạy dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách. Xe được trang bị động cơ mạnh hơn với công suất 2.000W, cho tốc độ tối đa lên tới 80 km/h, đồng thời cải thiện khả năng tải trọng so với Camel 1.

Tương tự, Selex Camel 2 cũng sử dụng khay 3 pin lithium, cho quãng đường tối đa khoảng 150 km mỗi lần sạc. Xe hỗ trợ đổi pin nhanh tại các trạm của Selex, với chi phí 14.000 đồng/pin/lần.

Honda CUV e:

Trong danh mục xe máy điện Honda đã giới thiệu tại Việt Nam, hiện chỉ có Honda CUV e: là mẫu xe hỗ trợ đổi pin tại trạm. Dòng xe này dự kiến mở bán từ tháng 3/2025, với mức giá 45 triệu đồng (không kèm pin) hoặc 65 triệu đồng (kèm 2 pin MPP).

Honda CUV e: được trang bị động cơ điện đặt giữa công suất danh định 4,2 kW, công suất tối đa đạt 6 kW, mô-men xoắn cực đại 22 Nm và tốc độ tối đa 80 km/h. Khi lắp đủ hai pin MPP, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 73 km mỗi lần sạc. CUV e: được miễn phí đổi pin tại trạm đổi pin của Honda.

VinFast Viper

VinFast Viper là mẫu xe máy điện đời mới 2026, gây chú ý với thiết kế thể thao và hàng loạt trang bị hiện đại như khóa thông minh Smart Key, khả năng định vị và điều khiển xe từ xa, đèn pha LED Projector, đồng hồ kỹ thuật số toàn phần và hệ thống giảm xóc đôi có bình dầu phụ.

Xe sử dụng động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 3.000W, cho tốc độ tối đa 70 km/h. Viper được trang bị hai khay pin LFP dung lượng 1,5 kWh mỗi pin, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 156 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin. Thiết kế pin rời giúp người dùng dễ dàng đổi pin tại trạm. Chi phí đổi pin là 9000 đồng/pin/lần.

VinFast Feliz II

VinFast Feliz II thế hệ 2026 hướng đến nhóm khách hàng đô thị với thiết kế trẻ trung và khả năng vận hành linh hoạt. Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất 3.000W, cho tốc độ tối đa 70 km/h.

Tương tự Viper, Feliz II có hai khay pin LFP 1,5 kWh đặt trong cốp. Khi sử dụng đủ hai pin, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 156 km mỗi lần sạc. Mẫu xe này cũng hỗ trợ đổi pin nhanh tại hệ thống trạm của VinFast.

VinFast Evo và Evo Lite 2026

Ra mắt cùng thời điểm với Viper và Feliz II, bộ đôi VinFast Evo và Evo Lite thế hệ 2026 mang đến lựa chọn giá dễ tiếp cận hơn. Cả hai mẫu xe đều sử dụng động cơ Inhub công suất tối đa 2.450W.

Trong đó, VinFast Evo có tốc độ tối đa 70 km/h, còn Evo Lite giới hạn ở mức 50 km/h, phù hợp với người dùng chưa có giấy phép lái xe. Dòng Evo được trang bị hai khay pin LFP 1,5 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 165 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn.

Cả VinFast Evo và Evo Lite đều hỗ trợ đổi pin tại trạm, góp phần nâng cao tính tiện dụng cho người dùng.