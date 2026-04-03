Bảng giá Honda ICON e: tháng 4/2026: Hãng giảm tới 6 triệu!

Cụ thể, trong đợt điều chỉnh giá bán từ đầu tháng 4/2026, hãng xe Nhật đã hạ giá bán của ICON e:, đánh dấu lần đầu tiên hạ giá bán lẻ đề xuất của mẫu xe máy điện nay. Cùng với giá xe, giá pin khi mua kèm xe cũng được giảm đáng kể, cụ thể dưới đây là bảng giá xe máy điện ICON e: cập nhật đầu tháng 4/2026:

Phiên bản Giá đề xuất ban đầu (VND) Giá đề xuất sau điều chỉnh (VND) Mức điều chỉnh (VND) Honda ICON e: Cao cấp 26,410,909 20,520,000 5,890,909 Honda ICON e: Đặc biệt 26,607,273 20,716,363 5,890,910 Honda ICON e: Thể Thao 26,803,637 20,912,727 5,890,910 Pin bán kèm xe 9,621,818 8,836,363 785,455

Như vậy, so với mức giá đề xuất ban đầu thì giá xe máy điện ICON e: đã giảm 5,8 triệu đồng trong khi giá pin cũng giảm 800.000 đồng. Nhờ đó, tổng chi phí mà khách hàng bỏ ra để mua ICON e: sẽ giảm 6,6 triệu đồng.

Dù được giảm giá khá sâu nhưng so với các mẫu xe máy điện có cùng cấu hình từ các thương hiệu khác thì giá ICON e: vẫn cao hơn đáng kể. Tuy vậy, uy tín thương hiệu cũng như những đánh giá cao của khách hàng đã sử dụng sẽ là điểm tạo thêm hấp dẫn cho ICON e:.

ICON e: sở hữu thiết kế nhỏ gọn với sàn để chân rộng rãi, cốp chứa đồ dung tích 26 lít và hộc để đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB Type-C tiện lợi, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày. Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần giúp hiển thị rõ ràng các thông tin vận hành, trong khi ổ khóa cơ vẫn tích hợp đầy đủ chức năng như mở khóa xe và cốp, đảm bảo sự tiện dụng.

Về vận hành, Honda ICON e: sử dụng động cơ điện đặt tại bánh sau (in-hub) với công suất định danh 1,5 kW, đạt tối đa 1,81 kW và mô-men xoắn lên tới 85 Nm, mang lại khả năng tăng tốc linh hoạt trong đô thị. Tốc độ tối đa 48 km/h giúp người dùng không cần bằng lái, phù hợp với học sinh, sinh viên. Xe sử dụng bộ pin lithium có thể cung cấp quãng đường lên tới 71 km sau mỗi lần sạc đầy trong khoảng 8 giờ.