Chỉ số octane của xăng E10 có ý nghĩa gì?

Nhiều người cho rằng chỉ số octane càng cao thì xăng càng mạnh hoặc chứa nhiều năng lượng hơn, nhưng thực tế không phải vậy. Chỉ số octane phản ánh khả năng chống tự kích nổ (bốc cháy) sớm của nhiên liệu khi động cơ nén hỗn hợp xăng và không khí trong xi-lanh.

Chỉ số octane của nhiên liệu là gì?

Ở động cơ xăng, bugi cần đánh lửa đúng thời điểm để quá trình cháy diễn ra đúng theo thiết kế. Nếu hỗn hợp nhiên liệu tự cháy sớm trước khi bugi hoạt động, áp suất trong xi-lanh tăng đột ngột và tạo ra hiện tượng tự kích nổ, thường gọi là "knocking" hoặc "pinging". Khi hiện tượng này xảy ra, tài xế có thể nghe tiếng lách cách hoặc tiếng gõ kim loại phát ra từ khoang động cơ, đặc biệt lúc tăng tốc mạnh, leo dốc hoặc chở nặng. Một số xe còn xuất hiện cảm giác ì máy, rung nhẹ hoặc nóng động cơ nhanh hơn bình thường. Khi việc này xảy ra liên tục, động cơ có thể giảm hiệu suất, tăng nguy cơ hư hại piston hoặc thành xi-lanh.

Trong xăng có nhiều octane (là hydrocarbon) với khả năng chống kích nổ khác nhau. Trong đó một đồng vị là 2,2,4-trimetylpentan (C8H18 hay iso-octane) chống kích nổ tốt, quy ước là 100, trong khi một đồng vị khác là n-heptane (C7H16) lại có khả năng chống nổ kém, bằng 0. Vì vậy tỷ lệ % của iso-octane được coi là chỉ số octane của xăng, đại diện cho khả năng chống kích nổ. Ví dụ xăng có 90% iso-octane thì có chỉ số octane là 90. Con số này càng cao, nhiên liệu càng chịu được áp suất và nhiệt độ lớn trước khi tự bốc cháy.

Nhân viên tại trụ bơm xăng E5 RON 92 và RON 95 của Petrolimex. Ảnh: Anh Tú

Trong ngành nhiên liệu, các hãng dùng nhiều chuẩn đo khác nhau. Việt Nam, Nhật Bản và phần lớn châu Âu sử dụng chuẩn RON (Research Octane Number), nên người dùng thường thấy các loại như RON 95 hay RON 97 trên cột bơm. Trong khi đó, Mỹ và Canada dùng chuẩn AKI (Anti-Knock Index). Chỉ số AKI lấy trung bình giữa RON và MON (Motor Octane Number), nên thường thấp hơn trị số RON của cùng loại nhiên liệu. Ví dụ, xăng RON 95 tại Việt Nam tương đương khoảng AKI 91 tại Mỹ.

Không phải mọi động cơ đều cần xăng có chỉ số octane cao. Các mẫu xe phổ thông với tỷ số nén thấp hoặc công suất vừa phải có thể sử dụng nhiên liệu octane thấp mà không bị hiện tượng gõ máy. Ngược lại, động cơ tăng áp, động cơ tỷ số nén cao hoặc xe hiệu suất cao cần nhiên liệu octane lớn để tránh kích nổ khi hoạt động dưới áp suất lớn.

Bên cạnh đó, nhiều hãng xe ngày nay cũng sử dụng hệ thống cảm biến kích nổ để tự điều chỉnh thời điểm đánh lửa nếu phát hiện nhiên liệu octane thấp. Tuy nhiên, khi ECU phải lùi góc đánh lửa để bảo vệ động cơ, công suất và hiệu quả vận hành có thể giảm.

Vì sao ethanol trong xăng có thể tăng chỉ số octane?

Theo Hiệp hội nhiên liệu tái tạo Mỹ (Renewable Fuels Association), ethanol nguyên chất sở hữu chỉ số RON khoảng 108, cao hơn đáng kể so với xăng khoáng thông thường. Do đó, việc pha ethanol vào xăng sẽ làm tăng chỉ số octane tổng thể của nhiên liệu, từ đó cải thiện khả năng chống kích nổ hoặc cháy sớm của động cơ.

Cụ thể, các nghiên cứu cho thấy ethanol chống kích nổ sớm nhờ kết hợp giữa chỉ số octane tự nhiên cao và hiệu ứng làm mát khí nạp trong quá trình bay hơi. Ethanol có nhiệt hóa hơi cao hơn khoảng 2-3 lần so với xăng khoáng, nên khi bay hơi trong đường nạp hoặc buồng đốt, nhiên liệu này hấp thụ nhiều nhiệt hơn và giúp giảm nhiệt độ hỗn hợp khí nạp. Hiệu ứng làm mát này hỗ trợ hạn chế kích nổ ở động cơ tăng áp hoặc động cơ có tỷ số nén cao.

Một số nghiên cứu về động cơ đốt trong cũng ghi nhận nhiên liệu chứa ethanol cho phép động cơ hoạt động với áp suất nạp hoặc tỷ số nén cao hơn mà vẫn duy trì khả năng chống kích nổ. Vì vậy, một số xe hiệu suất cao và xe đua sử dụng nhiên liệu chứa tỷ lệ ethanol lớn, ví dụ E85, để tối ưu công suất.

Tuy nhiên, octane cao không đồng nghĩa nhiên liệu chứa nhiều năng lượng hơn. Ethanol có mật độ năng lượng thấp hơn xăng khoáng, nên khi pha tỷ lệ lớn như E85, mức tiêu thụ nhiên liệu thường tăng. Với E10, chênh lệch tiêu thụ thường nhỏ hơn đáng kể.

Xăng E10 RON 95 có chỉ số octane cao hơn xăng khoáng RON 95 không?

Dù cùng ghi RON 95 trên cột bơm, xăng E10 và xăng khoáng đạt khả năng chống kích nổ theo những cách khác nhau. Xăng khoáng thường nâng octane thông qua các quá trình lọc hóa dầu và pha trộn các thành phần hydrocarbon có khả năng chống kích nổ cao, trong khi E10 tận dụng ethanol để làm điều này.

Vì vậy, cả hai đều đạt chuẩn RON 95 trong bài thử tiêu chuẩn, nhưng E10 có thể chống kích nổ hiệu quả hơn đôi chút trong một số điều kiện tải nặng hoặc động cơ tăng áp nhờ hiệu ứng làm mát khí nạp của ethanol. Tuy nhiên, với tỷ lệ ethanol thấp như E10, khác biệt thực tế thường không quá lớn.