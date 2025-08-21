Giá xe đạp điện EV mới nhất cuối tháng 8/2025

Xe đạp điện EV có đa dạng mẫu mã, thiết kế hiện đại, phù hợp với nhiều lứa tuổi và đáp ứng nhu cầu của cuộc sống ngày càng năng động. Giá bán niêm yết của dòng xe đạp điện này cũng khá hấp dẫn, có mức dao động thấp nhất từ nhỉnh 9 triệu đồng.

Một số dòng xe đạp điện như EV S9 có tấm ốp, tạo dáng kiểu như xe máy điện. Bộ giảm xóc xe được cải tiến đem lại sự vận hành êm ái khi xe chạy qua các địa hình khác nhau. Vành bánh xe có kích cỡ 18 inch và thiết kế các chấu khỏe khoắn. Phía trước xe còn có thiết kế giỏ xe mang lại sự tiện lợi.

Yên xe đạp điện EV nguyên khối kéo dài và có thiết kế chỗ để chân giúp người đi xe tránh được nước và bùn đất bắn vào. Bình ắc quy được đặt dưới yên xe, có khả năng sạc đầy nhanh và thường mang đến quãng đường đi tối đa 50 km, rất thích hợp cho việc đi lại ở quãng đường ngắn trong đô thị. Động cơ xe linh hoạt, có khả năng đạt vận tốc tối đa lên đến 40 km/h.

Nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật giá xe đạp điện EV mới nhất hiện nay như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) EV S3 11,25 11,25 EV E1 18inch 9,55 9,55 EV E1 22inch 9,19 6,99 EV X1 12,59 12,59 EV S9 13,69 12,49 EV S8 Limited 9,99 9,99 EV S2 11,19 11,19 EV S5 11,45 11,45 EV S8 Plus New 12,99 12,99 EV S4 11,20 10,55 EV S9 Sport 12,9 12,99 EV S1 9,99 9,99 EV S8 Plus 12,99 12,99 EV S8 11,19 11,19

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.