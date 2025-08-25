Giá xe đạp điện Asama cuối tháng 8/2025, đồng loạt giảm giá

Xe đạp điện Asama là thương hiệu lâu đời, được phân phối ở nhiều thị trường trên thế giới. Khi nhu cầu xe điện tăng cao, Asama chuyển hướng sang phát triển xe đạp điện với nhiều mẫu mã hiện đại, thiết kế trẻ trung, thanh lịch.

Hãng đã xây dựng nhà máy lắp ráp tại Việt Nam để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Các xe Asama thường trang bị động cơ 250W, vận tốc 30–40km/h, quãng đường di chuyển 50–70km mỗi lần sạc và tải trọng tối đa khoảng 120kg. Xe có thiết kế nhỏ gọn, nhẹ nhàng, dễ điều khiển với khung thép sơn tĩnh điện chống gỉ, yên xe rộng êm, chỗ để chân thoải mái và giỏ xe tiện dụng.

Asama sử dụng pin Lithium hoặc Lipo đặt dưới yên giúp tiết kiệm diện tích và tăng sự cân bằng khi vận hành. Hệ thống đèn LED, phanh an toàn và giảm xóc hoạt động hiệu quả, giúp xe thích nghi tốt trong điều kiện mưa lớn hay thời tiết xấu.

Các mẫu xe có yên thấp dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều lứa tuổi từ học sinh, sinh viên đến người lớn tuổi. Nhờ mức giá hợp lý, độ bền cao và nhiều tiện ích, xe đạp điện Asama ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Hiện nay, nhiều dòng xe Asama đang được khuyến mãi lớn, thu hút sự quan tâm từ người tiêu dùng trong nước.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật giá bán xe đạp điện Asama mới nhất cuối tháng 8/2025 như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Asama JOY 11,65 10,65 Asama EBK RY2001 11,5 10,85 Asama EBK SH1801 10,5 9,99 Asama EBK 002S 10,8 9,9 Asama EBK 002 RS 9,9 9,5 Asama EBK-002R Pin LIPO 12 11,1 Asama EBK-OR 2202 Pin LIPO 12 11,4 Asama EBK-OR 2201 Pin LIPO 12 11,4 Asama EBK-OR 2202 10,5 9,9 Asama EBK 002R 9,9 9,4 Asama EBK-OR 2201 10 9,8 Asama EBK-OR 2203 Pin LIPO 12 11,6 Asama EBK-OR 2203 10 9,9 Asama EBK 002 10,5 9,8 Asama EBK 002 Pin Lipo 12 11,1 Asama ASH Pin Lipo 12,5 11,5 Asama ASG Pin Lipo 12,5 11,7 Asama EBK 003 13 12,5 Asama ASF 10,112 9,3 Asama ASG 11 10,5 Asama ASH 11,875 9,7

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.