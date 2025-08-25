Giá xe đạp điện Asama cuối tháng 8/2025, đồng loạt giảm giá
Loạt xe đạp điện Asama đang được bán ra với giá thực tế thấp hơn hẳn so với giá đề xuất.
Xe đạp điện Asama là thương hiệu lâu đời, được phân phối ở nhiều thị trường trên thế giới. Khi nhu cầu xe điện tăng cao, Asama chuyển hướng sang phát triển xe đạp điện với nhiều mẫu mã hiện đại, thiết kế trẻ trung, thanh lịch.
Hãng đã xây dựng nhà máy lắp ráp tại Việt Nam để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Các xe Asama thường trang bị động cơ 250W, vận tốc 30–40km/h, quãng đường di chuyển 50–70km mỗi lần sạc và tải trọng tối đa khoảng 120kg. Xe có thiết kế nhỏ gọn, nhẹ nhàng, dễ điều khiển với khung thép sơn tĩnh điện chống gỉ, yên xe rộng êm, chỗ để chân thoải mái và giỏ xe tiện dụng.
Asama sử dụng pin Lithium hoặc Lipo đặt dưới yên giúp tiết kiệm diện tích và tăng sự cân bằng khi vận hành. Hệ thống đèn LED, phanh an toàn và giảm xóc hoạt động hiệu quả, giúp xe thích nghi tốt trong điều kiện mưa lớn hay thời tiết xấu.
Các mẫu xe có yên thấp dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều lứa tuổi từ học sinh, sinh viên đến người lớn tuổi. Nhờ mức giá hợp lý, độ bền cao và nhiều tiện ích, xe đạp điện Asama ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Hiện nay, nhiều dòng xe Asama đang được khuyến mãi lớn, thu hút sự quan tâm từ người tiêu dùng trong nước.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật giá bán xe đạp điện Asama mới nhất cuối tháng 8/2025 như sau:
|Mẫu xe
|Giá đề xuất (Triệu đồng)
|Giá đại lý (Triệu đồng)
|Asama JOY
|11,65
|10,65
|Asama EBK RY2001
|11,5
|10,85
|Asama EBK SH1801
|10,5
|9,99
|Asama EBK 002S
|10,8
|9,9
|Asama EBK 002 RS
|9,9
|9,5
|Asama EBK-002R Pin LIPO
|12
|11,1
|Asama EBK-OR 2202 Pin LIPO
|12
|11,4
|Asama EBK-OR 2201 Pin LIPO
|12
|11,4
|Asama EBK-OR 2202
|10,5
|9,9
|Asama EBK 002R
|9,9
|9,4
|Asama EBK-OR 2201
|10
|9,8
|Asama EBK-OR 2203 Pin LIPO
|12
|11,6
|Asama EBK-OR 2203
|10
|9,9
|Asama EBK 002
|10,5
|9,8
|Asama EBK 002 Pin Lipo
|12
|11,1
|Asama ASH Pin Lipo
|12,5
|11,5
|Asama ASG Pin Lipo
|12,5
|11,7
|Asama EBK 003
|13
|12,5
|Asama ASF
|10,112
|9,3
|Asama ASG
|11
|10,5
|Asama ASH
|11,875
|9,7
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.
Xe đạp điện EV đa dạng, giá hợp lý, mang lại lựa chọn hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một phương tiện đi lại chạy bằng điện tiện ích hiện nay.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/08/2025 13:53 PM (GMT+7)