Giá xe côn tay Honda Winner R mới nhất, giảm sốc 13 triệu đồng

Một HEAD Honda ở Đồng Nai sẵn sàng trợ giá 13 triệu đồng cho người mua Honda Winner R đến hết tháng 1/2026. Người mua chỉ cần có hơn 33 triệu đồng là đã có thể sở hữu dòng xe côn tay thể thao này. Trong khi một HEAD Honda khác ở khu vực miền Trung sẵn sàng giảm ngay 10 triệu đồng cho người mua Honda Winner R. Ở nhiều nơi khác, giá xe côn tay này cũng giảm rất sâu.

Bảng giá Honda Winner R mới nhất cuối tháng 1/2026:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Winner R Tiêu chuẩn 46,16 33-36 Winner R Đặc biệt 50,06 37-40 Winner R Thể thao 50,56 33-40,56

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Honda Winner R 2026 gây ấn tượng mạnh với thiết kế lột xác, lấy cảm hứng từ CBR1000RR-R, mang dáng dấp một “chiến binh đường phố” đậm chất racing. Phần đầu xe nổi bật với đèn LED chia tầng và dải demi sắc sảo, tạo hình như rắn hổ mang, khác biệt rõ rệt so với Winner X cũ.

Thân xe gọn gàng, đường gân dập nổi kết hợp tem mới giúp tổng thể thể thao và nam tính hơn. Yên xe phân tầng hai tông màu, đuôi vuốt cao với đèn hậu LED thanh mảnh, loại bỏ baga truyền thống để tăng thẩm mỹ. Tư thế lái chồm nhẹ nhờ tay lái clip-on thấp mang lại cảm giác ôm cua tốt nhưng vẫn đủ thoải mái khi đi xa.

Xe có kích thước cân đối, yên cao 795 mm, trọng lượng khô 122 kg, dễ điều khiển trong đô thị đông đúc. Winner R 2026 trang bị động cơ DOHC 150cc làm mát dung dịch, công suất 16 mã lực, mô-men xoắn 14,2 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp và ly hợp chống trượt hai chiều.

Khả năng tăng tốc của Winner R khá ấn tượng, vận tốc tối đa khoảng 110 km/h, vận hành mượt và “bốc” ở dải tua trung. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 1,8 lít/100 km, cho quãng đường hơn 250 km mỗi lần đổ đầy. Hệ thống phuộc trước loại lồng và giảm xóc sau đơn cho cảm giác lái ổn định trên nhiều điều kiện đường sá. Công nghệ nổi bật gồm đồng hồ LCD full digital, đèn LED toàn xe, Smart Key, cổng sạc USB và phun xăng điện tử PGM-FI đạt chuẩn Euro 4.

Về an toàn, xe có phanh đĩa trước sau, ABS một kênh ở bánh trước trên các bản cao, cùng khung sườn cứng cáp và lốp bám đường tốt. Ưu điểm của Winner R là thiết kế đẹp, động cơ mạnh, tiết kiệm và công nghệ đầy đủ trong tầm giá dưới 50 triệu. Nhược điểm là tư thế ngồi có thể mỏi khi chạy đường dài và chưa có các công nghệ điện tử cao cấp như sang số nhanh (quickshifter).

Mặc dù vậy, đánh giá tổng thể, Honda Winner R 2026 là lựa chọn hấp dẫn cho người trẻ yêu phong cách thể thao, cần một chiếc xe vừa mạnh mẽ vừa thực dụng cho đi lại hằng ngày lẫn cuối tuần.