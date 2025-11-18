Giá xe Honda Winner R mới giữa tháng 11/2025, giảm sốc 7,6 triệu đồng

Honda Winner R vừa được cập nhật tại thị trường Việt Nam, với thiết kế nhìn còn hoành tráng hơn phiên bản Winner X trước đó. Hiện nay dòng xe côn tay mới Winner R đang được bán ra với giá thực tế giảm mạnh, tùy theo từng vùng miền và đại lý. Khảo sát một HEAD Honda ở Quảng Ngãi cho thấy, người mua Winner R được giảm giá tới 7,6 triệu đồng. Trong khi đó, một HEAD Honda ở Cần Thơ sẵn sàng hỗ trợ 100% phí trước bạ cho người mua xe côn tay này.

Bảng giá Honda Winner R mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Winner R Tiêu chuẩn 46,16 38,56 Winner R Đặc biệt 50,06 42,46 Winner R Thể thao 50,56 42,96

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

WINNER R là mẫu xe côn tay thể thao thế hệ mới với thiết kế mạnh mẽ, uy lực và mang âm hưởng của những mẫu siêu mô tô, đồng thời thể hiện tinh thần trẻ trung và phóng khoáng. Tên gọi WINNER R được xem như tuyên ngôn dành cho những người đam mê tốc độ, với chữ “R” mang ý nghĩa Racing và biểu trưng cho bản lĩnh đường đua.

Lô-gô của xe được tạo hình sắc sảo, góp phần nhấn mạnh chất thể thao và tinh thần quyết liệt của thiết kế tổng thể. Xe có nhiều tùy chọn phối màu, gồm phiên bản Thể thao lấy cảm hứng từ CBR1000RR-R, phiên bản Đặc biệt với bộ tem sắc nét và phiên bản Tiêu chuẩn mang phong cách hiện đại, trẻ trung.

Thiết kế tổng thể hướng tới dáng dấp siêu mô tô với phần đầu mạnh mẽ, thân sau thon gọn và tay nắm liền khối. Thân xe được tối ưu khí động học nhằm tăng độ ổn định và khả năng lướt gió khi vận hành. Hệ thống đèn LED hiện đại kết hợp công nghệ “Ánh sáng pha lê” giúp cải thiện độ sáng và tăng an toàn khi di chuyển. Các chi tiết như gờ để chân tinh gọn, bề mặt sần chống trượt và mặt đồng hồ kỹ thuật số âm bản đều được thiết kế nhằm tối ưu trải nghiệm điều khiển.

Xe sử dụng động cơ 150cc DOHC 4 van 6 cấp số với khả năng tăng tốc dứt khoát và vận hành mượt trên nhiều dải tua máy. Hệ thống ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều giúp sang số êm, vào cua ổn định và hạn chế khóa bánh khi về số gấp. WINNER R tiếp tục được trang bị khóa thông minh với vòng LED xanh hiện đại, tăng tính tiện dụng và an toàn.

Các phiên bản Thể thao và Đặc biệt có thêm cổng sạc USB loại A chống nước bố trí phía trước xe. Hệ thống ABS bánh trước được trang bị trên hai phiên bản này nhằm cải thiện kiểm soát phanh và hạn chế trượt bánh trên nhiều mặt đường. Xích O-Ring tiếp tục được sử dụng để tăng độ bền, giảm bảo dưỡng và duy trì sự êm ái trong suốt quá trình vận hành.

Bảng thông số kỹ thuật của Honda Winner R: