Bảng giá Winner R tháng 3/2026: Tiếp tục bán dưới giá đề xuất

So với Winner X, Winner R có bề ngoài hầm hố đúng phong cách "Racing" như hậu tố R trong tên của dòng xe này. Đầu xe được thiết kế mạnh mẽ, khỏe khoắn, xe cũng sở hữu cụm đèn pha LED mới tích hợp xi-nhan, công nghệ ánh sáng hiện đại giúp tăng độ chiếu sáng. Kích thước tổng thể gần như không thay đổi, nhưng khoảng sáng gầm tăng nhẹ, mang lại khả năng vận hành linh hoạt hơn. Trọng lượng xe đạt 124 kg, đi kèm bình xăng 4,5 lít.

Xe sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiển thị đầy đủ các thông số xe, đặc biệt chìa khóa thông minh Smartkey được tích hợp trên tất cả các phiên bản. Mẫu xe côn này cũng được tích hợp cổng sạc USB tăng thêm tiện ích, Gờ để chân được thiết kế tinh gọn cùng bề mặt sần giúp tạo tư thế ngồi thoải mái hơn cho người lái.

Về sức mạnh, Winner R vẫn sử dụng động cơ 150cc, DOHC, 4 van, 6 cấp số. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 11,5 kW tại 9000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 13,5 Nm tại 7000 vòng/phút. Đặc biệt Winner R còn được bổ sung hệ thống ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều (Assist & Slipper Clutch) giúp số nhanh, mượt, vào cua ổn định và tránh khóa bánh khi về số gấp.

Mẫu côn tay phổ thông này còn được trang bị xích O-Ring cao cấp, và sử dụng phanh đĩa cho cả bánh trước và sau. Phiên bản Đặc biệt và Thể thao được bổ sung cả hệ thống chống bó cứng phanh ABS giúp tăng cường an toàn cho người sử dụng.

Theo khảo sát của chúng tôi, hiện nay các phiên bản Honda Winner R đang được các đại lý phân phối với mức giá rẻ hơn đề xuất của hãng. Đơn cử Winner R Thể Thao hiện có giá tại đại lý là 49,3 triệu đồng, rẻ hơn giá niêm yết 1,26 triệu đồng. Đây không phải là xu hướng lạ bởi trước đó, thậm chí có những thời điểm đại lý hạ giá tới cả chục triệu cho mẫu xe này.

Dưới đây là bảng giá Winner R cập nhật tháng 3/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Winner R Tiêu chuẩn 46,160,000 45,300,000 -860,000 Winner R Đặc biệt 50,060,000 48,800,000 -1,260,000 Winner R Thể thao 50,560,000 49,300,000 -1,260,000

Lưu ý: Giá tại đại lý trên đây chỉ mang tính tham khảo, thực tế mỗi đại lý có thể có chính sách giá khác nhau.