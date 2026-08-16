Giá Honda Winner R mới nhất tháng 8/2026, giảm sốc tiền triệu

Honda Winner R là dòng xe côn tay thể thao có khả năng cạnh tranh rất mạnh ở thị trường Việt Nam. Đây vốn là phiên bản phát triển dựa trên Winner R, có những thay đổi nhất định. Khảo sát một số HEAD Honda cho thấy, giá Winner R đang giảm rất mạnh. Một HEAD Honda ở Vĩnh Long sẵn sàng giảm ngay 5 triệu đồng và 100% phí trước bạ cho người mua Winner R. Trong khi đó, một HEAD Honda ở Hải Phòng tặng ngay 5 triệu đồng, còn một HEAD Honda ở Thái Nguyên giảm 2 triệu đồng cho người mua Winner R.

Bảng giá Honda Winner R mới nhất trong tháng 8/2026:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Winner R Tiêu chuẩn 46,36 41-44 Winner R Đặc biệt 50,26 45-48 Winner R Thể thao 50,76 45-49

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Honda Winner R tạo ấn tượng với kiểu dáng mạnh mẽ, phần đầu xe được tạo hình mũi nhọn hướng về phía trước, mang đến diện mạo hầm hố và đầy uy lực. Xung quanh mặt nạ là các khe gió lấy cảm hứng từ CBR1000RR-R, giúp giảm lực cản và cải thiện tính khí động học khi xe vận hành ở tốc độ cao. Winner R sở hữu cụm đèn pha projector mới, cho chùm sáng rộng hơn, góc chiếu linh hoạt và hỗ trợ quan sát tốt hơn khi vào cua. Đèn xi-nhan được tích hợp liền khối với đèn demi ở đầu xe, vừa hạn chế va quẹt vừa tạo điểm nhấn hiện đại.

Đồng hồ là loại kỹ thuật số, hiển thị đầy đủ các thông số nhưng vẫn sử dụng thiết kế quen thuộc từ Winner X. Phần đầu xe có kích thước lớn, tạo cảm giác bề thế và đầm chắc, đặc biệt khi chạy ở tốc độ cao. Winner R được trang bị cổng sạc USB ở hộc đồ phía trước và Smartkey trên cả ba phiên bản. Đèn viền quanh khóa giúp thao tác thuận tiện hơn vào ban đêm. Yên xe cũng được thiết kế lại theo hướng phẳng hơn, tăng khả năng chống trượt, trong khi yên phụ màu xám tạo cảm giác cao cấp.

Phía sau là tay dắt mới thiết kế phẳng, gọn và được giấu hai bên, tương tự phong cách xe phân khối lớn. Cụm đèn hậu bám sát đuôi xe, vuốt cao, góp phần nhấn mạnh vẻ thể thao. Về dàn chân, Winner R sử dụng phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo trụ đơn phía sau, đi cùng mâm 17 inch với lốp trước 90/80-17 và lốp sau 120/70-17. Xe trang bị phanh đĩa trên cả hai bánh; riêng phiên bản Đặc biệt và Thể thao có ABS cho bánh trước. Xích O-Ring giúp hạn chế ảnh hưởng của bụi bẩn, cát đá, đồng thời tăng độ bền và giảm nhu cầu bảo dưỡng.

Honda Winner R sử dụng động cơ KC46E, 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 11,5 kW tại 9.000 vòng/phút (15,4 HP) và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 7.000 vòng/phút.

So với Winner X, sức mạnh động cơ gần như không thay đổi. Tuy nhiên, mức tiêu thụ nhiên liệu của Winner R được công bố ở mức 2,59 lít/100 km. Khả năng vận hành ở dải ga giữa và cuối được đánh giá tốt, mang đến cảm giác hậu xe mạnh mẽ hơn khi đi đường dài.

Một điểm đáng chú ý là bộ ly hợp Assist & Slipper Clutch 2 chiều, giúp sang số và dồn số mượt mà, an toàn hơn trong các tình huống giảm tốc đột ngột. Xe cũng kế thừa các công nghệ giảm rung, giảm ma sát và cải thiện độ bền từ Winner X.

Honda Winner R gây ấn tượng nhờ thiết kế mới hầm hố, thể thao cùng động cơ 150 cc mạnh mẽ. Dù ngoại hình có thể khiến một số người liên tưởng đến Yamaha NVX155 hay Honda Vario 160, mẫu xe vẫn có lợi thế nhờ tính thực dụng, trang bị phong phú và mức giá cạnh tranh.