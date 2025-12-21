Giá xe côn Honda Winner R cuối tháng 12/2025, giảm sốc gần 11 triệu đồng

Một HEAD Honda ở Quảng Ngãi cho biết, người mua xe côn tay mới Honda Winner R sẽ được hưởng chế độ mua trả góp 0%, hỗ trợ phí ra biển số 1,3 triệu đồng và giảm trực tiếp tới 9,6 triệu đồng.

Trong khi đó một HEAD Honda ở Thành phố Hồ Chí Minh giảm tới 10,3 triệu đồng cho người mua Winner R. Đây chính là cơ hội lớn cho những ai muốn sở hữu một mẫu xe côn tay thể thao mạnh mẽ như Winner R.

Bảng giá Honda Winner R mới nhất:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Winner R Tiêu chuẩn 46,16 35,26-35,86 Winner R Đặc biệt 50,06 39,16-39,76 Winner R Thể thao 50,56 39,66-40,26

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Winner R 2025 thừa hưởng khối động cơ DOHC, 4 kỳ, xi lanh đơn 149,2cc làm mát bằng dung dịch từ Winner X, cho công suất tối đa 11,5 kW tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 7.000 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 6 cấp kết hợp nồi chống trượt hai chiều, giúp sang số mượt mà và an toàn khi dồn số gấp. Điểm nhấn lớn nhất của Winner R 2025 nằm ở thiết kế lột xác, lấy cảm hứng từ Honda CBR1000RR-R.

Phần đầu xe to bản, dàn áo và cánh yếm được tối ưu khí động học, mang lại cảm giác hầm hố và ổn định ở tốc độ cao. Hệ thống đèn full LED với đèn pha chữ nhật, dải LED vát xéo cùng đèn hậu treo kiểu mô tô phân khối lớn giúp xe nổi bật trên phố. Về tiện ích và an toàn, xe được trang bị bảng đồng hồ LCD digital, Smartkey, cổng sạc USB và phanh ABS bánh trước tùy phiên bản.

Ưu điểm nổi bật của Winner R là động cơ mạnh mẽ, thiết kế thời thượng, nhiều công nghệ hiện đại và độ bền, khả năng giữ giá đặc trưng của Honda. Tuy nhiên, xe vẫn tồn tại một số hạn chế như âm thanh pô khá lớn, phuộc sau chưa thật sự êm khi chở nặng, thiết kế kén người dùng và mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn Winner X.

Mặc dù vậy, nhìn chung, Winner R 2025 rất phù hợp với giới trẻ, sinh viên, người đam mê xe côn tay thể thao và yêu thích cảm giác lái tốc độ cao trong tầm giá hợp lý.