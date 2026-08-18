Porsche 911 xa xỉ dành cho giới siêu giàu khi kết hợp với hãng LV

Thương hiệu phục chế xe danh tiếng Singer Vehicle Design vừa bắt tay cùng nhà mốt xa xỉ Louis Vuitton để trình làng bộ đôi Porsche 911 độc bản. Tác phẩm này là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ nghệ cơ khí chính xác và nghệ thuật chế tác thủ công cao cấp.

Dự án hợp tác đặc biệt này khởi nguồn từ một chiếc đồng hồ đặc biệt. Sau khi hoàn thành thiết kế mẫu đồng hồ mất trọn một năm phát triển, cả Singer và Louis Vuitton đều đồng thuận rằng toàn bộ không gian nội thất của xe cũng cần phải được nâng tầm để tương xứng với kiệt tác này.

Singer Vehicle Design vừa bắt tay cùng nhà mốt xa xỉ Louis Vuitton để trình làng bộ đôi Porsche 911 độc bản.

Tâm điểm của khoang lái nằm ở bảng đồng hồ trung tâm với đồ họa lấy cảm hứng từ dòng đồng hồ Tambour nổi tiếng của Louis Vuitton, kết hợp mặt số màu xanh cobalt cùng các con số màu cam nổi bật. Đáng chú ý, chiếc đồng hồ đếm giờ trên bảng điều khiển trung tâm có thể tháo rời linh hoạt để biến thành một chiếc đồng hồ để bàn sang trọng.

Bên cạnh đó, hàng loạt chi tiết trong khoang lái như: hệ thống điều khiển, chất liệu bọc, trang trí gỗ và cả bộ phụ kiện đi kèm đều được chăm chút tỉ mỉ. Đây cũng là lần đầu tiên Louis Vuitton đồng ý tạo ra một sản phẩm mang thương hiệu chung với một hãng xe.

Mẫu xe đầu tiên trong bộ đôi là chiếc Singer Classic phiên bản Coupe, khoác lên mình lớp sơn màu nghệ saffron kết hợp cùng các điểm nhấn xanh cobalt. Phối màu này vừa gợi nhớ đến di sản lâu đời của Louis Vuitton, vừa tôn vinh tông màu vàng Bahama Yellow xuất hiện trên những bản độ đầu tiên của Singer.

Nội thất xe sở hữu chất liệu da tự nhiên cao cấp với những đường chỉ khâu màu vàng tinh tế. Các nút bấm điều khiển làm bằng kim loại hoàn thiện thủ công, trong khi các lỗ thông gió trên ghế được tạo hình hoa văn Monogram đặc trưng của nhà mốt Pháp.

Phiên bản mui trần mang đậm phong cách của những chiếc du thuyền cổ điển.

Xe đi kèm hàng loạt phụ kiện thiết kế riêng bao gồm bộ vali đặt vừa vặn trong khoang hành lý phía trước, mũ bảo hiểm, găng tay lái xe, giày và áo khoác đồng bộ. Bổ sung cho vẻ ngoài ấn tượng là giá chở đồ trên mái được thiết kế riêng, có khả năng chở vali, ván trượt tuyết hoặc ván lướt sóng.

Về mặt vận hành, xe được phát triển dựa trên nền tảng Porsche 911 thế hệ 964 với thân vỏ bằng sợi carbon. Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ 6 xy lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 4.0L, làm mát bằng không khí, đi kèm hộp số sàn 6 cấp, hệ dẫn động cầu sau và hệ thống phanh gốm-carbon cao cấp.

Tâm điểm của khoang lái nằm ở bảng đồng hồ trung tâm với đồ họa lấy cảm hứng từ dòng đồng hồ Tambour.

Mẫu xe thứ hai là chiếc Classic Turbo phiên bản mui trần (Cabriolet), được chắp bút bởi Giám đốc sáng tạo mảng thời trang nữ của Louis Vuitton, ông Nicolas Ghesquière. Chiếc xe sở hữu màu sơn trắng Calcaire Lutétien, lấy cảm hứng từ sắc độ của đá vôi.

Khác với vẻ thể thao của bản Coupe, phiên bản mui trần mang đậm phong cách của những chiếc du thuyền cổ điển. Chất liệu gỗ cao cấp xuất hiện ở nhiều vị trí như cản xe, nắp khoang động cơ phía sau, các chi tiết trang trí trong khoang lái và cả bên trong khoang chứa hành lý.

Cung cấp sức mạnh cho chiếc mui trần này là khối động cơ 6 xy lanh, dung tích 3.8L tăng áp đôi, kết hợp cùng hộp số sàn và cánh gió sau dạng "đuôi cá cá voi" (whale-tail) đặc trưng của dòng Turbo. Hiện tại, cả Singer và Louis Vuitton đều chưa công bố giá bán cụ thể cũng như khả năng thương mại hóa của bộ đôi xe Porsche 911 này.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của hai chiếc xe đã khẳng định một cột mốc mới trong khả năng cá nhân hóa xe hơi, nơi những giới hạn về thiết kế và chất liệu thông thường đều có thể vượt qua khi có sự kết hợp giữa tài chính và nghệ thuật chế tác đỉnh cao.