Giá Honda Lead cập nhật tháng 3/2026: Chênh cao tới 6 triệu đồng!

Là mẫu tay ga phổ biến trên đường phố, Honda Lead sở hữu thiết kế hiện đại cùng nhiều trang bị tiện dụng. Đây là một trong những mẫu tay ga cốp rộng nhất trên thị trường Việt Nam với khoang chứa đồ tới 37 lít phía dưới yên, kèm hốc chứa đồ có nắp đầu xe đem tới nhiều thuận tiện cho người sử dụng.

Không chỉ thế, mẫu xe tay ga này còn được ưa chuộng bởi các trang bị hiện đại với hệ thống chiếu sáng LED trên toàn thân xe. Cụm đồng hồ kết hợp analog và LCD giúp người sử dụng dễ dàng nắm bắt được các thông số của xe, cùng với chìa khóa thông minh smartkey. Riêng phiên bản Đặc biệt còn được tích hợp ABS cho bánh trước, tăng cường sự an toàn khi vận hành.

Lead thế hệ mới được trang bị động cơ eSP+ dung tích 124,8cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 8,22 kW tại 8500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 11,7 Nm tại 5250 vòng/phút đảm bảo nhu cầu di chuyển hàng ngày và khả năng tiết kiệm xăng ấn tượng.

Theo khảo sát của chúng tôi, hiện các phiên bản Honda Lead đều đang có giá bán tại đại lý cao hơn mức giá bán niêm yết. Cụ thể, dưới đây là chi tiết Lead cập nhật tháng 3/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Lead Đặc biệt 45,644,727 52,000,000 6,355,273 Lead Cao cấp 41,717,455 46,500,000 4,782,545 Lead Tiêu chuẩn 39,557,455 43,000,000 3,442,545

Lưu ý: Giá đại lý trên đây chỉ mang tính tham khảo, trên thực tế các đại lý có thể sẽ có những chính sách giá khác nhau.