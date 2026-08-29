Giá Honda Air Blade 160 mới nhất hiện nay, giảm tiền triệu

Honda Air Blade 160 là dòng xe ga theo đuổi phong cách thể thao, mạnh mẽ. Mẫu xe này rất thích hợp với nam giới nói riêng và những người có cá tính mạnh nói chung. Hiện nay, Air Blade đang được khuyến mãi lớn. Khảo sát một HEAD Honda ở Cần Thơ cho thấy, người mua Air Blade 160 sẽ được giảm ngay 1,1 triệu đồng, kèm theo các ưu đãi khác như: phiếu lắp phụ kiện 500 nghìn đồng, giảm tiếp 500 nghìn đồng cho đối tượng người mua là sinh viên, và gói quà tặng 500 nghìn đồng. Tổng ưu đãi cho Air Blade 160 có thể lên tới vài triệu đồng.

Bảng giá Honda Air Blade 160 mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Air Blade 160 Tiêu chuẩn 57,09 55,49-55,99 Air Blade 160 Đặc biệt 58,29 56,69-57,19 Air Blade 160 Thể thao 58,79 57,19-57,69

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Honda Air Blade 2026 tập trung thay đổi ngôn ngữ thiết kế theo hướng gọn gàng, sắc nét và hiện đại, nhưng vẫn giữ nét thể thao quen thuộc. Xe có kích thước 1.887 x 686 x 1.086 mm, khoảng sáng gầm 142 mm và trọng lượng 113 kg trên bản 160 cc, mang lại khả năng xoay trở linh hoạt trong đô thị.

Phần đầu xe được thiết kế theo phong cách bó sát, với đèn xi-nhan tách tầng và dải LED định vị hình chữ V. Hệ thống đèn LED tích hợp công nghệ Ánh Sáng Pha Lê, tăng cường khả năng chiếu sáng và tầm quan sát. Logo Air Blade dập nổi 3D cùng các bộ tem thể thao và màu sơn mới giúp tổng thể xe trẻ trung, nam tính hơn.

Honda Air Blade 2026 sử dụng động cơ eSP+ 4 van, dung tích 160 cc, làm mát bằng dung dịch, công suất 11,2 kW và mô-men xoắn 14,8 Nm. Khối động cơ này có khả năng tăng tốc mạnh mẽ hơn. Xe sử dụng phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo trụ phía sau. Phanh CBS được trang bị trên các phiên bản tiêu chuẩn, còn bản Thể thao có thêm ABS một kênh bánh trước. Honda Air Blade 2026 sở hữu cốp 23,2 lít, cổng sạc USB-C chống nước và hệ thống SmartKey tích hợp chống trộm, tìm xe và mở khóa.

Mẫu xe tay ga này hướng đến người dùng đô thị cần một chiếc xe trẻ trung, thể thao, tiết kiệm và đa dụng. Ưu điểm nằm ở thiết kế hiện đại, động cơ vận hành mượt, trang bị tiện ích đầy đủ và có tùy chọn ABS. Tuy nhiên, thiết kế mới có phần mềm mại hơn, động cơ và khung sườn không thay đổi nhiều so với đời 2025, trong khi ABS chỉ xuất hiện trên phiên bản cao cấp.