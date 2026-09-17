Tháng Ngâu ngược dòng: Mitsubishi Triton “hạ đo ván” Ford Ranger

Mẫu xe Nhật Bản đạt doanh số 1.145 xe, tăng hơn 8 lần so với 141 xe của tháng 7, qua đó lần đầu tiên vượt mốc 1.000 xe/tháng và thiết lập mức bán hàng cao nhất kể từ khi được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Kết quả này càng đáng chú ý khi thị trường đang bước vào tháng Ngâu, thời điểm sức mua ô tô thường chịu ảnh hưởng bởi tâm lý hạn chế mua sắm.

Trong khi Triton tăng tốc mạnh, Ford Ranger chỉ đạt 729 xe, giảm 214 xe so với tháng trước, còn Toyota Hilux bán được 562 xe, giảm 156 xe. Isuzu D-Max đạt 29 xe. Tổng doanh số của 4 mẫu bán tải đạt 2.465 xe, tăng 30,6% so với 1.887 xe trong tháng 7. Đây cũng là lần hiếm hoi Triton vượt qua cả Ranger lẫn Hilux để đứng đầu phân khúc.

Trước đó, lần gần nhất Triton xếp trên Ranger là tháng 8/2022, khi hai mẫu xe lần lượt bán 402 và 176 chiếc. Tuy nhiên, ở thời điểm đó Ranger gặp vấn đề về nguồn cung do quá trình chuyển giao thế hệ. Còn trong tháng 8/2026, Ranger vẫn duy trì doanh số đáng kể nhưng không thể ngăn Triton tạo ra cú bứt phá mạnh.

Không chỉ dẫn đầu phân khúc bán tải, Triton còn trở thành mẫu ô tô sử dụng động cơ đốt trong có doanh số cao nhất toàn thị trường tháng 8/2026. Với 1.145 xe, mẫu bán tải Mitsubishi vượt Mazda CX-5 (1.092 xe), Toyota Innova Cross (829 xe) và Ford Ranger (729 xe). Nếu tính cả ô tô điện, Triton đứng thứ 5 toàn thị trường, chỉ sau 4 mẫu xe điện của VinFast.

Ba cột mốc gồm dẫn đầu phân khúc, vượt mốc 1.000 xe và đạt doanh số cao nhất lịch sử phân phối chính hãng đã biến tháng 8/2026 thành tháng bán hàng đặc biệt của Mitsubishi Triton.