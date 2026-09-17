Mô tô mới giá chỉ 23 triệu đồng, có ABS, kết nối Bluetooth

Mẫu xe số phổ thông được bổ sung ABS cùng loạt trang bị đáng chú ý như ba chế độ lái, kiểm soát hành trình và kết nối Bluetooth.

Về thiết kế, Hero Glamour X 125 vẫn duy trì phong cách trẻ trung, thể thao đặc trưng của dòng xe. Thân xe được tạo hình với những đường nét góc cạnh, kết hợp các mảng ốp tạo cảm giác khỏe khoắn. Phần đầu xe nổi bật với đèn nhận diện hình chữ H, trong khi toàn bộ hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED.

Glamour X 125 sở hữu ghi-đông bản rộng, yên xe tương đối thấp cùng thiết kế yên dài và phẳng. Cách bố trí này hướng đến sự thoải mái và dễ điều khiển trong điều kiện giao thông đô thị. Xe cũng được cung cấp với nhiều tùy chọn màu sắc.

Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng, trong khi phía sau là giảm xóc thủy lực có thể điều chỉnh. Cả hai bánh đều sử dụng vành 18 inch. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa phía trước và phía sau, trong đó bánh trước được trang bị ABS.

Trang bị an toàn trên xe còn có đèn phanh khẩn cấp, giúp cảnh báo các phương tiện phía sau khi người lái phanh gấp. Đèn hazard cũng được tích hợp nhằm tăng khả năng nhận diện của xe trong những tình huống cần thiết.

Hero Glamour X 125 tiếp tục sử dụng động cơ Sprint-EBT dung tích 125 cc. Động cơ sản sinh công suất tối đa 11,4 mã lực, tương đương 8,5 kW, tại 8.250 vòng/phút. Xe có ba chế độ lái gồm Eco, Road và Power, cho phép người lái lựa chọn cách phản hồi của động cơ tùy theo điều kiện vận hành.

Một trong những trang bị đáng chú ý trên Glamour X 125 là hệ thống kiểm soát hành trình (cruise control), tính năng tương đối hiếm trên các mẫu xe thuộc phân khúc phổ thông.

Danh sách trang bị của xe còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số đa màu kích thước 10,7 cm, hiển thị hơn 60 thông tin và chức năng. Xe hỗ trợ kết nối Bluetooth, đồng thời được trang bị cổng sạc USB Type-C.

Tại Ấn Độ, Hero Glamour X 125 có giá khởi điểm 88.517 rupee, tương đương khoảng 23,9 triệu đồng.