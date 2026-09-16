Xe ga retro trang bị hiện đại, thách thức Vespa, SH

Hướng tới một mẫu tay ga mang phong cách, CFMOTO 150AURA sở hữu những đường nét mềm mại, gọn gàng và có tính nhận diện cao. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày DRL tạo hình Halo, mang đến vẻ ngoài đặc trưng, trong khi cụm đèn phía sau cũng được thiết kế đồng bộ với phong cách tổng thể. Những chi tiết mạ chrome, lớp sơn bóng cùng bộ mâm màu trắng trên một số tùy chọn màu sắc góp phần tạo nên diện mạo cao cấp cho mẫu scooter mới.

Cung cấp sức mạnh cho 150AURA là động cơ xi-lanh đơn SOHC, bốn van, làm mát bằng dung dịch với dung tích 149,5cc. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 11,8 kW, tương đương khoảng 16 mã lực, tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,3 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động CVT, phù hợp với đặc tính vận hành của một mẫu scooter đô thị.

Đáng chú ý, CFMOTO còn trang bị cho động cơ hệ thống trục cân bằng Balancer Shaft nhằm giảm rung động trong quá trình vận hành. Xe cũng được tích hợp hệ thống Idling Stop, cho phép động cơ tự động tắt khi xe dừng, qua đó góp phần giảm mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện giao thông đô thị thường xuyên phải dừng và khởi động lại.

Với khối lượng 132 kg, chiều cao yên 770 mm nên phù hợp với thể trạng của người châu Á. Mẫu xe sử dụng bộ mâm 12 inch ở cả phía trước và phía sau, đi kèm lốp kích thước 120/70-12 cho cả hai bánh. Cùng với đó, phanh đĩa đơn trước đường kính 220 mm kết hợp cùm phanh hai piston, trong khi bánh sau sử dụng đĩa phanh 190 mm. Ngoài ra, hệ thống ABS hai kênh được trang bị tiêu chuẩn, giúp kiểm soát hiện tượng khóa bánh khi phanh gấp.

Bên cạnh ABS, CFMOTO 150AURA còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo TCS ngay từ nhà máy. Công nghệ này có vai trò hạn chế hiện tượng bánh sau bị mất độ bám khi tăng ga, đặc biệt hữu ích khi xe vận hành trên những bề mặt trơn trượt hoặc có độ bám đường thấp. Việc sở hữu đồng thời ABS hai kênh và TCS khiến 150AURA trở thành một trong những mẫu scooter 150cc có gói trang bị an toàn đáng chú ý trong phân khúc.

CFMOTO 150AURA được cung cấp với hai phiên bản, gồm bản tiêu chuẩn và bản cao cấp. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng màn hình LCD dạng tròn, phù hợp với phong cách thiết kế retro của xe. Trong khi đó, phiên bản cao cấp gây chú ý với màn hình TFT màu kích thước 6,2 inch, cho phép người dùng lựa chọn giữa hai giao diện hiển thị khác nhau.

Không chỉ dừng lại ở màn hình TFT, phiên bản cao cấp còn được trang bị camera hành trình Dash Cam, cho phép ghi lại hình ảnh trong quá trình xe vận hành. Xe đồng thời sở hữu hệ thống TPM nhằm theo dõi áp suất lốp, mang đến thêm một lớp tiện ích và an toàn cho người sử dụng. Hệ thống khóa thông minh Keyless cũng được trang bị, kết hợp với cảm biến chân chống bên và cảm biến tại khu vực yên xe.

Khả năng chứa đồ của 150AURA cũng được CFMOTO chú trọng. Khoang chứa đồ dưới yên có thể chứa khoảng hai mũ bảo hiểm, tùy thuộc vào kiểu dáng và kích thước của từng loại mũ. Ngoài ra, xe còn có hộc chứa đồ phía trước, móc treo hành lý và hệ thống cổng sạc hỗ trợ cả USB Type-A lẫn USB Type-C, đáp ứng nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển hàng ngày.

Dự kiến, CFMOTO 150AURA sẽ được bán tại thị trường Nhật Bản với giá 451.000 yên - khoảng 75,8 triệu đồng.