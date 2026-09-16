Xe ga Yamaha mới có màn hình TFT, hỗ trợ hybrid, giá gần 45 triệu đồng

Fuzzy 125 theo đuổi phong cách retro với kích thước tương đối nhỏ gọn. Thân xe sử dụng những đường nét mềm mại, bo tròn, kết hợp cùng cụm đèn pha LED hình tròn tạo nên diện mạo vừa cổ điển vừa hiện đại. Sàn để chân phẳng cũng là một điểm đáng chú ý, mang lại sự thuận tiện khi sử dụng hàng ngày, đặc biệt trong điều kiện giao thông đô thị.

Xe có chiều cao yên khoảng 765 mm, trọng lượng khi vận hành chỉ 108 kg và chiều dài cơ sở 1.285 mm. Những thông số này giúp Fuzzy 125 có lợi thế về khả năng xoay trở và kiểm soát khi di chuyển trong những con phố đông đúc. Yamaha cung cấp cho mẫu tay ga này tổng cộng bốn tùy chọn màu sắc gồm Cool Black, Qingmu Blue, Ivory White và Lava Gray.

Sức mạnh của Fuzzy 125 đến từ động cơ xi-lanh đơn 4 thì, dung tích 124cc, sử dụng cơ cấu phối khí SOHC 2 van và làm mát bằng không khí. Động cơ sản sinh công suất tối đa 6,1 kW, tương đương khoảng 8,3 mã lực tại 6.750 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại đạt 9,8 Nm tại 5.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động CVT.

Điểm đáng chú ý nhất trong hệ thống động lực của Fuzzy 125 là công nghệ Hybrid Assist. Mô-tơ điện có khả năng hỗ trợ động cơ xăng trong những thời điểm xe cần thêm lực, chẳng hạn khi bắt đầu tăng tốc, tăng tốc ở tốc độ thấp, chở thêm người hoặc khi leo dốc. Hệ thống này có thể bổ sung lực trong khoảng 3 giây, qua đó giúp cải thiện khả năng tăng tốc ban đầu và mang lại cảm giác vận hành nhẹ nhàng hơn trong điều kiện sử dụng thực tế.

Bên cạnh Hybrid Assist, Fuzzy 125 còn được trang bị hệ thống khởi động động cơ êm ái cùng tính năng Idling Stop. Khi xe dừng lại, hệ thống có thể tự động ngắt động cơ nhằm hạn chế lượng nhiên liệu tiêu thụ, sau đó khởi động lại khi người lái tiếp tục di chuyển. Đây là những tính năng phù hợp với đặc tính vận hành thường xuyên dừng và khởi động của xe trong môi trường đô thị.

Fuzzy 125 được trang bị cụm đồng hồ TFT kích thước 6,2 inch. Màn hình hỗ trợ hệ thống MotoPlay, cho phép kết nối với smartphone và hiển thị thông tin dẫn đường trực tiếp trên màn hình của xe. Ngoài chức năng dẫn đường, màn hình còn hiển thị nhiều thông tin liên quan đến hành trình cũng như trạng thái hoạt động của xe.

Yamaha cũng trang bị cho Fuzzy 125 hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS. Xe vẫn sử dụng chìa khóa cơ thông thường nhưng hỗ trợ mở khóa bằng NFC, kết nối Bluetooth, ứng dụng trên smartphone. Xe đồng thời được trang bị cả cổng sạc USB Type-A và USB Type-C, đáp ứng nhu cầu sạc các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển.

Về hệ thống phanh, bánh trước của Fuzzy 125 sử dụng phanh đĩa kết hợp ABS một kênh, trong khi bánh sau vẫn dùng phanh tang trống. Xe còn có hệ thống ESS, có nhiệm vụ làm đèn hậu nhấp nháy để cảnh báo các phương tiện phía sau khi phát hiện tình huống phanh gấp.

Bộ vành của xe có kích thước 12 inch ở cả bánh trước và bánh sau. Fuzzy 125 sử dụng lốp trước kích thước 100/80-12 và lốp sau 110/70-12. Cấu hình bánh xe này được kỳ vọng mang lại sự cân bằng giữa khả năng linh hoạt khi di chuyển trong phố và độ ổn định khi vận hành, đồng thời có lợi thế về độ chắc chắn so với những mẫu scooter sử dụng bánh 10 inch truyền thống.

Tại thị trường Trung Quốc, Fuzzy 125 có giá bán khoảng 11.580 nhân dân tệ - khoảng gần 45 triệu đồng.