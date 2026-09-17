Hyundai Creta thế hệ mới lộ diện, thiết kế vuông vức, lần đầu có hybrid

Hyundai Creta thế hệ mới, mang mã SX3, vừa tiếp tục bị bắt gặp khi chạy thử tại miền nam Tây Ban Nha. Nguyên mẫu chỉ còn được phủ decal mỏng thay vì lớp ngụy trang dạng ốp khối như trước, qua đó để lộ rõ hơn thiết kế ngoại thất. Việc gắn thiết bị đo tải trọng kéo phía sau cho thấy xe đang được kiểm tra khả năng kéo và vận hành liên tục dưới tải trọng, trong điều kiện thời tiết nóng.

Creta mới được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế "Art of Steel" của Hyundai, với kiểu dáng vuông vức và nhiều đường nét góc cạnh hơn. Phần đầu xe dựng đứng, dự kiến có đèn LED định vị hình chữ H đặt cao, đèn pha LED dạng thấu kính và cản trước với các chi tiết thanh ngang. Bên hông là tay nắm cửa ẩn, hốc bánh tròn và mâm hợp kim hai tông màu. Phía sau có cánh gió nóc, nắp cốp phẳng cùng cụm đèn hậu tạo hình chữ H.

Không chỉ thay đổi ngoại hình, Hyundai còn được cho là sẽ nâng cấp mạnh công nghệ trên Creta mới. Xe có thể chuyển sang mô hình xe định hình bằng phần mềm (SDV), hỗ trợ cập nhật tính năng qua OTA trong suốt vòng đời. Hệ thống Pleos Connect dự kiến tích hợp trên màn hình trung tâm, trong khi một màn hình kỹ thuật số mỏng phía sau vô-lăng hiển thị các thông tin lái xe quan trọng.

Đáng chú ý, Hyundai Creta thế hệ mới có thể được bổ sung hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng GDI hút khí tự nhiên 1.6L kết hợp một hoặc hai mô-tơ điện và pin cao áp cỡ nhỏ. Bản dẫn động hai bánh cho công suất 154 mã lực, còn phiên bản hai mô-tơ với hệ dẫn động bốn bánh điện tử eAWD đạt 178 mã lực. Xe cũng dự kiến có V2L, phanh tái sinh và điều khiển giọng nói tích hợp AI.