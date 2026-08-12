VinFast lộ diện xe máy điện mới tại Ấn Độ, Rasad có thể đạt tốc độ 100 km/h

Theo thông tin được chuyên trang xe RushLane của Ấn Độ đăng tải, VinFast mới đây đã đăng ký thiết kế một mẫu xe máy điện mới mang tên Rasad. Hình ảnh trong hồ sơ cho thấy đây là mẫu xe theo phong cách maxi-scooter, với phần đầu lớn và kính chắn gió cao, hướng đến khả năng vận hành đường dài.

Cụm đèn pha của Rasad có thiết kế đa giác, kết hợp dải đèn LED định vị ban ngày (DRL) mang phong cách đặc trưng của VinFast. Phần yếm trước kích thước lớn, trong khi hai bên thân xe được tạo hình bằng những đường nét góc cạnh.

Mẫu xe sử dụng tay lái bản rộng cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số hình chữ nhật. Khu vực phía trước được cho là có thể bố trí cổng sạc và không gian chứa đồ. Rasad sử dụng yên xe dạng tầng, với phần yên dành cho người lái và hành khách có bề rộng tương đối lớn cùng lớp đệm dày, tạo thành hai vị trí ngồi riêng biệt.

Ở phía sau, xe được trang bị cụm đèn hậu nhỏ và đèn báo rẽ tách rời. Phía trên bánh sau là tấm chắn bùn ôm bánh. Rasad sử dụng lốp đường phố, trong đó bánh sau có kích thước bản rộng hơn bánh trước. Theo hình ảnh trong hồ sơ đăng ký thiết kế, Rasad sử dụng phuộc trước dạng ống lồng và hệ thống giảm xóc đôi phía sau. Cả hai bánh đều được trang bị phanh đĩa.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Rasad hiện chưa được VinFast công bố. Tuy nhiên, một số nguồn tin tại Ấn Độ cho biết mẫu xe có thể sử dụng mô-tơ điện đặt giữa, công suất khoảng 7,1 kW và đạt tốc độ tối đa khoảng 100 km/h. Nếu những thông số này chính xác, Rasad sẽ hướng tới nhóm xe tay ga điện có khả năng vận hành ở tốc độ cao hơn các mẫu xe điện đô thị phổ thông.

Rasad hiện chưa xuất hiện trong danh mục sản phẩm thương mại của VinFast tại các thị trường quốc tế. Mẫu xe này cũng có thiết kế khác biệt so với Viper đang được bán tại Việt Nam.

Việc VinFast đăng ký thiết kế Rasad tại Ấn Độ chưa đồng nghĩa với việc hãng đã xác nhận kế hoạch hoặc thời điểm đưa mẫu xe này ra thị trường. Các thông tin về giá bán, dung lượng pin, quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc, thời gian sạc và các trang bị điện tử của Rasad hiện vẫn chưa được công bố chính thức.