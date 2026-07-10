"Cào cào chúa" Ducati lột xác thành supermoto đua đầu tiên trong lịch sử hãng

Là mẫu xe supermoto thuần đường đua đầu tiên trong lịch sử 100 năm của hãng xe Ý, Desmo450 SM được phát triển dựa trên nền tảng của chiếc Desmo450 MX. Mẫu xe được làm mới ở tất cả các chi tiết bánh xe, hệ thống phanh, hệ thống treo, khung sườn, động cơ cho đến một phần dàn áo đều được thiết kế và tinh chỉnh lại nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành đặc thù của một chiếc supermoto thi đấu.

Sức mạnh của Desmo450 SM đến từ khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 449,6 cc, làm mát bằng dung dịch và sử dụng hệ thống phối khí Desmodromic – công nghệ van cơ khí đặc trưng đã gắn liền với Ducati suốt nhiều thập kỷ. Trên mẫu Desmo450 MX, động cơ này sản sinh công suất khoảng 63,5 mã lực (46,7 kW), mô-men xoắn cực đại 53,5 Nm tại 7.500 vòng/phút và có giới hạn vòng tua lên đến 11.900 vòng/phút.

Về phần khung gầm, Desmo450 SM tiếp tục sử dụng khung nhôm dạng bridge frame kết hợp với hệ thống treo Showa hành trình dài. Xe được trang bị bộ vành nan hoa Takasago Excel dành riêng cho lốp đường nhựa, phanh đĩa đơn phía trước sử dụng đĩa sóng Galfer, ống xả đặt cao, tay bảo vệ ghi-đông cùng bộ quây tối giản đúng phong cách xe đua. Chiếc xe trưng bày tại Misano còn sử dụng bộ lốp trơn Metzeler Racetec SM Slick, cho thấy Ducati hướng Desmo450 SM đến môi trường thi đấu chuyên nghiệp ngay từ đầu.

Theo kế hoạch, Ducati sẽ chính thức công bố phiên bản thương mại cùng toàn bộ thông số kỹ thuật vào tháng 9/2026. Giá bán, công suất cuối cùng và các thị trường phân phối sẽ được công bố trong sự kiện này, trước khi Desmo450 SM dự kiến được mở bán từ tháng 10/2026.