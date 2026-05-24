Ducati sắp tung “quái thú cào cào” Desmo450 EDS ra thị trường

Đây là mẫu enduro đầu tiên của hãng xe Ý được phát triển dành cho cả nhu cầu vận hành địa hình lẫn khả năng lưu thông hợp pháp trên đường phố, đánh dấu bước chuyển quan trọng của Ducati từ một nhà sản xuất xe đua off-road sang thương hiệu sở hữu đầy đủ dải sản phẩm dual-sport hiệu năng cao.

Desmo450 EDS được phát triển dựa trên nền tảng của hai mẫu xe đua gồm Ducati Desmo450 MX và Ducati Desmo450 EDX. Trong đó, EDS có thiết kế và cấu hình gần với phiên bản enduro thi đấu EDX hơn là motocross MX. Xe vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 449,6 cc làm mát bằng dung dịch cùng hệ thống van desmodromic đặc trưng của Ducati.

Trên các phiên bản xe đua, khối động cơ này sản sinh công suất 64,5 mã lực tại 9.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 53,6 Nm tại 7.500 vòng/phút. Tuy nhiên, Ducati hiện chưa xác nhận liệu bản EDS thương mại có giữ nguyên thông số hay sẽ được tinh chỉnh nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải cũng như kéo dài chu kỳ bảo dưỡng để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

So với phiên bản motocross MX, Desmo450 EDS sở hữu bình xăng lớn hơn với dung tích khoảng 8,3 lít và sử dụng bánh sau 18 inch thay vì loại 19 inch thiên về đường đua. Hệ thống treo gần như được bê nguyên từ EDX với phuộc USD Showa 49 mm phía trước cùng giảm xóc đơn phía sau, cả hai đều có thể điều chỉnh hoàn toàn và phủ Kashima nhằm tối ưu khả năng vận hành trên địa hình phức tạp. Chiều cao yên của xe ở mức 970 mm, tương đương nhiều mẫu enduro chuyên dụng hiện nay.

Điểm khác biệt lớn nhất của Desmo450 EDS nằm ở việc được bổ sung đầy đủ trang bị để hợp pháp lưu thông ngoài đường phố. Những hình ảnh đăng ký thiết kế tại châu Âu cho thấy xe được tích hợp đèn pha vào bảng số phía trước, bổ sung đèn hậu, xi-nhan, gương chiếu hậu và giá biển số. Ducati cũng trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số nhỏ gọn cùng ổ khóa đặt phía sau phần đầu xe.

Hệ thống xả là khu vực được thay đổi đáng kể nhất. Thay cho kiểu pô đua ngắn trên bản EDX, Desmo450 EDS sử dụng cổ pô dài hơn, đặt thấp phía trước động cơ và tích hợp cảm biến lambda nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải. Bộ cộng hưởng phẳng trên xe đua cũng được thay bằng bộ xúc tác khí thải hình tròn đi kèm tấm chắn nhiệt phục vụ nhu cầu sử dụng đường phố.

Một trong những vấn đề lớn nhất của các mẫu xe đua enduro hiệu năng cao luôn nằm ở chu kỳ bảo dưỡng ngắn. Trên Desmo450 MX và EDX, Ducati yêu cầu thay dầu sau mỗi 15 giờ vận hành và thay piston sau khoảng 45 giờ sử dụng. Để giải quyết vấn đề này, Ducati gần đây đã giới thiệu hệ thống bảo dưỡng dự đoán mới phát triển từ kinh nghiệm của Ducati Corse. Công nghệ này sử dụng dữ liệu vận hành thực tế để tính toán mức độ tải của động cơ, từ đó tự điều chỉnh thời gian bảo dưỡng thay vì áp dụng chu kỳ cố định như trước đây.

Theo Ducati, hệ thống mới có thể kéo dài thời gian bảo dưỡng trung gian lên 45-60 giờ và đại tu động cơ lên 90-120 giờ tùy điều kiện vận hành. Dù hãng chưa xác nhận Desmo450 EDS có được trang bị công nghệ này hay không, khả năng cao mẫu xe thương mại sẽ được áp dụng nhằm phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng thực tế.

Việc ra mắt Desmo450 EDS cũng là một phần trong chiến lược sản phẩm quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Ducati. Trước đó, hãng đã liên tục giới thiệu nhiều mẫu xe mới như Ducati Monster V2, Ducati Hypermotard V2 hay Ducati Superleggera V4 Centenario.