Du khách thích thú check-in dàn xe cổ của dân chơi TPHCM

Những chiếc xe cổ được trưng bày ngay trung tâm phường Sài Gòn, thu hút đông người dân và du khách đến tham quan, check-in miễn phí.

Chiều 7/2, hàng chục người chơi xe cổ tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn, TPHCM). Sự kiện là dịp để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm chơi xe, đồng thời mở cửa cho người dân và du khách chiêm ngưỡng dàn xe cổ.

Buổi giao lưu quy tụ hơn 70 xe cổ, gồm cả ô tô và xe máy, với nhiều dòng như Volkswagen, Cadillac, Jeep, Chevrolet Bel Air, Mercedes-Benz, Ford Mustang… Nhiều du khách đã đến check-in với xe cổ.

Ông Huỳnh Minh Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn Cổ vật Việt Nam cho biết, buổi gặp mặt và trưng bày xe cổ tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận, tìm hiểu các dòng ô tô cổ. Theo ông, sưu tầm xe cổ không chỉ là thú chơi tao nhã mà còn là một nét văn hóa đặc trưng của Sài Gòn – nơi trân trọng ký ức và gìn giữ những giá trị xưa cũ.

Theo ông Hiệp, mỗi chiếc xe cổ xuất hiện trong đời sống hôm nay là một câu chuyện văn hóa được kể bằng hình ảnh sinh động, góp phần quảng bá bản sắc Việt Nam và thúc đẩy du lịch theo cách riêng, đẹp và đầy tự hào.

Điểm nhấn của buổi gặp mặt, trưng bày là chiếc Cadillac Eldorado 1960 – mẫu xe cổ siêu hiếm tại Việt Nam.

Điểm nhấn của mẫu xe là kích thước lớn, gầm thấp, phần đuôi nổi bật với cặp vây lớn tích hợp đèn xi-nhan, trông như những “tên lửa mini”.

Những chiếc xe cổ được người chơi chăm sóc, bảo quản kỹ lưỡng để tránh hoen gỉ.

Các dòng xe được trưng bày theo từng khu, tạo thuận lợi cho người dân và du khách tham quan.

Nhiều thành viên chơi xe cổ và du khách diện áo dài truyền thống, tái hiện hình ảnh những chàng trai, cô gái Sài Gòn thế kỷ XX duyên dáng bên dàn xe cổ tại buổi họp mặt, trưng bày.

Nhiều chiếc xe cổ được trưng bày tại buổi giao lưu, gợi nhớ phương tiện giao thông ở Sài Gòn những năm 1975. Không gian trưng bày xe cổ mở cửa miễn phí đến ngày 22/2, phục vụ người dân và du khách tham quan, check-in dịp Tết Bính Ngọ 2026.