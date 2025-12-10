Cao tốc Bắc - Nam dày đặc camera: Giám sát hay phạt nguội?

Thời gian gần đây, tài xế di chuyển qua tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn – Diễn Châu bất ngờ trước mật độ các cột thép kỹ thuật mọc lên dày đặc (trung bình 2km/cột).

Anh Đỗ Ngọc Anh (Hà Nội) cho biết các cột này gắn camera đa hướng, anten nhưng không có biển báo thông tin cụ thể.

"Nhìn giống trạm phát sóng nhưng cũng giống thiết bị giám sát. Không ít tài xế lo lắng đây là hệ thống camera phạt nguội mới", anh Ngọc Anh nói.

Cột thu phát tín hiệu ITS được lắp đặt dọc cao tốc để giám sát và cảnh báo sự cố. Ảnh: Đức Thuận

Chung tâm trạng, anh Đỗ Văn Khương (Ninh Bình) nhận xét hình dáng các cột khá "bí ẩn" với camera chĩa 4 hướng.

"Đi qua là tôi phải nhìn lên xem có chớp nháy gì không. Nếu dùng để phạt nguội thì cơ quan chức năng cần thông báo rõ ràng để người dân nắm được", nam tài xế kiến nghị.

Giá long môn lắp đặt hệ thống camera và cảm biến ITS trên tuyến cao tốc

Trao đổi về vấn đề này, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) xác nhận các hạng mục trên thuộc hệ thống giao thông thông minh (ITS). Hệ thống bao gồm camera giám sát dòng xe, thiết bị đo tốc độ, nhận dạng phương tiện và bảng điện tử cảnh báo.

Mục tiêu là hoàn tất lắp đặt, chạy thử trước ngày 20/12 để phục vụ thu phí kín trên 5 dự án thành phần từ ngày 1/1/2026. Khi vận hành, camera sẽ phát hiện các tình huống va chạm, xe dừng đỗ sai quy định hoặc chạy ngược chiều để gửi về trung tâm điều hành.

Về lo ngại của người dân, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết chức năng chính của ITS là bảo vệ hạ tầng và giám sát lưu lượng. Tuy nhiên, dữ liệu từ hệ thống này hoàn toàn có thể được chia sẻ cho lực lượng công an.

Dữ liệu từ camera do đơn vị vận hành cao tốc quản lý sẽ được truyền về Trung tâm chỉ huy Cục CSGT. Ảnh: Đức Thuận

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng 3 (Cục CSGT) xác nhận hệ thống ITS trên cao tốc sẽ tích hợp chia sẻ dữ liệu với Cục CSGT.

Dữ liệu hình ảnh do đơn vị vận hành đường bộ quản lý sẽ được truyền về Trung tâm chỉ huy của Cảnh sát.

Tại đây, lực lượng chức năng sẽ áp dụng công nghệ AI để phân tích, lọc và nhận diện hành vi vi phạm làm căn cứ xử phạt.

Ngoài ra, Cục CSGT đang triển khai lắp đặt gần 2.000 camera AI chuyên dụng trên các tuyến cao tốc toàn quốc để tối ưu hóa việc xử lý vi phạm ngay tại hiện trường.