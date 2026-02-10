Chọn xe ga dịp Tết 2026, nên mua Honda Vision hay Yamaha Janus?

Honda Vision hiện được phân phối 4 phiên bản khác nhau, có giá niêm yết từ 31,3 triệu đồng. Còn Yamaha Janus có 3 phiên bản khác nhau, có giá niêm yết từ 28,669 triệu đồng, rẻ hơn so với Vision. Cả hai dòng xe ga này đều thuộc phân khúc xe tay ga phổ thông nhưng hướng đến hai nhóm người dùng khác nhau.

Dòng xe Vision nổi bật với phong cách cao cấp, bền bỉ và tiện nghi. Còn Yamaha Janus ghi điểm nhờ thiết kế trẻ trung, thời trang, phù hợp với giới trẻ, đặc biệt là nữ giới.

Cụ thể, Honda Vision sở hữu thân xe nhỏ gọn kế thừa DNA thiết kế của dòng SH, đường nét liền mạch, sắc sảo với tông màu hiện đại, cụm đèn LED thấu kính xám khói mạnh mẽ. Hơn nữa, Vision còn được bánh trước 16 inch cho tư thế lái cao, tầm nhìn rộng và cảm giác chắc chắn, sang trọng hơn khi vận hành.

Ngược lại, Yamaha Janus mang phong cách mềm mại, nữ tính, lấy cảm hứng từ hình ảnh cô nàng Gen Z hiện đại với dải đèn LED định vị tinh tế. Lôgô Yamaha 3D trên xe nổi bật, cụm đèn viền kim loại sáng bóng và tổng thể nhỏ nhắn, phù hợp di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Về động cơ, Honda Vision sử dụng động cơ eSP 110cc tích hợp PGM-FI, bộ đề ACG và Idling Stop cho khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm và bền bỉ. Bên cạnh đó, Vision còn có những tiện ích cao cấp như Smart Key, cổng sạc USB Type-C, cốp rộng và chế độ đèn luôn sáng, hướng đến sự tiện nghi và an toàn.

Trong khi đó, Janus trang bị động cơ Blue Core 124,9 cc mạnh mẽ hơn, mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 1,87 lít/100 km. Mức tiêu thụ này của Janus nhỉnh hơn một chút so với mức 1,82 lít/100 km của Honda Vision. Trên xe Janus và Vision đều có hệ thống ngắt động cơ tạm thời. Trong đó, hệ thống này trên Janus được gọi là Stop & Start, giúp người dùng dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí.

Về tổng thể, Honda Vision và Yamaha Janus đều có những lợi thế riêng. Honda Vision phù hợp với khách hàng ưu tiên sự ổn định, cao cấp và tiện ích lâu dài. Còn Yamaha Janus là lựa chọn lý tưởng cho những ai đề cao phong cách, tính kinh tế và sự trẻ trung. Lựa chọn mẫu xe nào còn tùy thuộc vào sở thích và phong cách của mỗi người.