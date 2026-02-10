Đây là những mẫu xe điện bán chạy trong năm 2025

Theo báo cáo doanh số từ VAMA và VinFast, ô tô điện của hãng xe Việt chiếm đến 4 vị trí trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2025. Nổi bật nhất chính là mẫu xe điện VinFast VF 3 dẫn đầu với lượng xe bàn giao đạt gần 44.600 xe.

Tác động của nền kinh tế cũng như sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng cũng như chính sách đã ảnh hưởng thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2025. Ngoài ra, xu hướng tiêu dùng và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và VinFast đã làm thay đổi suy nghĩ của người dùng Việt.

Cụ thể, VinFast công bố chính thức dừng chính sách thuê pin ô tô, xe máy điện kể từ ngày 1/3/2025. Đồng thời, hỗ trợ thêm các khách hàng đang sở hữu ô tô điện kèm pin thông qua việc gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, tới hết ngày 30/06/2027. Tại Nghị định 51/2025/NĐ-CP vừa ký ban hành ngày 1/3 vừa qua, Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ phí trước bạ thêm 2 năm với xe điện chạy pin, đến 28/2/2027.

VinFast VF 3 đạt doanh số 44.585 xe trong năm 2025.

Nhưng mới đây, VinFast công bố quà Tết chưa từng có: miễn phí sạc pin lên tới 3 năm cho ô tô điện và miễn phí đổi pin hơn 2 năm cho các dòng xe máy điện đổi pin. Việc “ưu đãi chồng ưu đãi siêu khủng” cho khách hàng cả cũ và mới khẳng định tiềm lực mạnh mẽ và tầm vóc khác biệt của hãng xe quốc dân Việt Nam - VinFast.

Theo đó, với ô tô điện, tất cả khách hàng cá nhân mua xe từ ngày 10/02/2026 trở đi sẽ được miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/02/2029, tối đa 10 lần/tháng (tương ứng với quãng đường đi được từ 1.500 đến 5.000 km/tháng, là mức trung bình một khách hàng thông thường đang sử dụng hiện nay).

Các trường hợp mua xe và đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí sạc pin không giới hạn số lần, trong đó VinFast hỗ trợ 10 lần sạc đầu mỗi tháng, GSM hỗ trợ các lần còn lại.

Với các khách hàng mua xe trước thời điểm 10/02/2026, tổng thời gian miễn phí sạc pin sẽ được nâng lên tới 3 năm kể từ ngày nhận xe, tối đa 10 lần/tháng đối với khách hàng cá nhân, và không giới hạn số lần đối với khách hàng cá nhân đăng ký vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform.

Những mẫu xe điện được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam như sau:

VinFast VF 3: 44.585 xe

Xe có thiết kế vuông góc và phù hợp cho những khách hàng đi phố.

VinFast VF 3 là sản phẩm khai mở phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ (mini car) của thương hiệu Việt. Lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm “VinFast - vì tương lai xanh”, dòng mini car này lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ giới truyền thông và người tiêu dùng.

Với kích thước nhỏ gọn, giá bán dễ tiếp cận cùng điểm cộng gầm cao đang là xu thế. VinFast VF 3 được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe ăn khách, tương tự thành công như “đàn anh” VinFast Fadil trước đây.

Nội thất xe VinFast VF 3 khá đơn giản.

VinFast VF 3 được lắp một mô tơ ở cầu sau, cho công suất 43 mã lực, mô-men xoắn 110 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-50 km/h trong khoảng 5,3 giây. Dung lượng pin là 18,64 kWh, cho tầm hoạt động 210 km. Xe mất khoảng 36 phút sạc để đạt mức pin từ 10% lên 70%.

VinFast VF 5: 43.913 xe

VinFast VF 5 được chấp bút bởi Torino Design và Pininfarina, vốn là các studio danh tiếng hàng đầu thế giới.

VinFast VF 5 ra mắt toàn cầu lần đầu tiên tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 diễn ra từ 05/01/2022 - 08/01/2022 ở Las Vegas, Mỹ. Đến tháng 12 cùng năm, VinFast chính thức mở bán VF 5 tại Việt Nam với duy nhất 1 phiên bản.

Được định vị tại phân khúc SUV cỡ A+, VinFast VF 5 trở thành đối thủ cạnh tranh của loạt xe xăng như KIA Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue. VinFast VF 5 sở hữu 16 màu lựa chọn màu ngoại thất, trong đó có 10 mẫu sơn ngoại thất hai tông màu. Nội thất xe cũng có 3 tùy chọn là đen, đen pha xanh, đen pha cam.

VinFast VF 5 sở hữu khoang cabin khá đồng điệu với khu vực bên ngoài với triết lý tối giản.

VinFast VF 5 được trang bị một động cơ điện công suất tối đa 100kW, tương đương 134 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước. Bộ pin lithium dung lượng 37,23 kWh trên VF 5 có khả năng giúp xe di chuyển quãng đường tối đa hơn 300km sau mỗi lần sạc đầy.

VinFast Limo Green: 27.127 xe

VinFast Limo Green mang lại khả năng linh hoạt trong đô thị và sự ổn định trên những hành trình dài.

VinFast Limo Green là mẫu xe điện MPV 7 chỗ nhanh chóng trở thành một "hiện tượng" và được xem là MPV phổ thông thành công giành vị trí số 1 phân khúc MPV trong các tháng cuối năm 2025, vượt qua các đối thủ truyền thống như Mitsubishi Xpander nhờ vào định vị xe điện 7 chỗ, giá hợp lý, chi phí vận hành thấp và hệ sinh thái trạm sạc của VinFast.

VinFast Limo Green sở hữu thiết kế "Smart Mobility" mà hãng đang theo đuổi. Xe có ngôn ngữ tạo hình tối giản và tinh tế với các đường nét liền mạch, mang lại cảm giác thanh thoát mà vẫn giữ được vẻ chắc chắn, bền bỉ đặc trưng của VinFast.

Với dung lượng pin 60,13 kWh, Limo Green có thể di chuyển quãng đường lên đến 450 km.

VinFast Limo Green được trang bị động cơ điện mạnh mẽ, mang lại khả năng vận hành vượt trội. Xe sở hữu công suất tối đa 150kW cùng mô-men xoắn cực đại 280Nm, cho phép tăng tốc nhanh, êm và mượt mà. Với dung lượng pin 60,13 kWh, Limo Green có thể di chuyển quãng đường lên đến 450 km chỉ trong một lần sạc đầy. Con số này không chỉ ấn tượng trong phân khúc xe dịch vụ, mà còn mang ý nghĩa thực tiễn lớn, đó là một ngày làm việc trọn vẹn mà không cần sạc lại giữa chừng.

VinFast VF 6: 23.291 xe

VinFast VF 6 sở hữu các thông số dài x rộng x cao là 4.238 x 1.820 x 1.594 mm và chiều dài cơ sở 2.730 mm.

VF 6 là mẫu SUV điện được VinFast giới thiệu lần đầu tại khuôn khổ Triển lãm Điện tử Tiêu dùng - CES 2022 (Mỹ), diễn ra từ ngày 05/01/2022 - 08/01/2022. Xe ra mắt khách hàng quê nhà vào ngày 29/9/2023. VinFast VF 6 được định vị tại phân khúc xe gầm cao cỡ B, cạnh tranh cùng loạt xe xăng như: Hyundai Creta, KIA Seltos, Toyota Corolla Cross, Peugeot 2008 hay Honda HR-V,...

Khoang cabin của VinFast VF 6 thiết kế theo phong cách tối giản.

VinFast VF 6 có 5 màu ngoại thất là: trắng, đen, bạc, xanh, đỏ, xanh blue. Nội thất xe có 2 tùy chọn màu là nâu và đen. VinFast trang bị cho VF 6 một mô tơ điện ở trục trước. Bản Base công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 250Nm và bản Plus công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm. Pin hai bản này dùng chung loại 59,6 kWh, phạm vi hoạt động 399 km bản Base và 381 km trên bản Plus.

Hiện tại, ngoài ưu đãi miễn phí sạc và đổi pin, VinFast đang triển khai một loạt ưu đãi đặc biệt hấp dẫn cho khách hàng thông qua chương trình đặc biệt Theo đó, khách hàng được hỗ trợ mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng; được hỗ trợ trực tiếp 6-10% giá xe đối với tất cả các dòng ô tô, xe máy điện; đồng thời được bảo hành chính hãng với chính sách tốt nhất thị trường.