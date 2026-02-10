Thuê xe tự lái những ngày gần tết nên nhớ những điều sau

Hiện nay thuê xe tự lái dịp được xem là biện pháp hữu hiệu cho những ai có nhu cầu sử dụng không quá cao chỉ một thời gian nhất định trong năm, nhưng vào những dịp cao điểm người dùng cần lưu ý một số vấn đề để tránh bực tức.

Dịch vụ cho thuê xe tự lái đã không còn quá mới mẻ và dần trở thành xu hướng bởi sự tiện lợi, tiết kiệm chi phí cho những gia đình đông người hoặc là biện pháp cho những tệp khách vì nhiều lí do mà không thể sở hữu ô tô. Và dịch vụ này trở nên đắt khách vào những ngày nghỉ dài ngày nhưng đi kèm với đó cũng không ít rủi ro.

Thuê xe tự lái ngày càng được nhiều khách hàng Việt lựa chọn.

Thông thường, nếu thuê xe vào những ngày bình thường, các dịch vụ kinh doanh thường rất ưu ái cho người dùng nhưng vào dịp lễ tết có thời gian nghỉ dài ngày thì nhu cầu trên rất lớn dẫn tới việc một số trung tâm cho thuê xe thêm thắt điều khoản, dễ khiến người dùng mất thêm tiền một cách oan ức nếu không đọc kỹ. Ngoài ra vẫn còn một số mánh khóe khiến người thuê không thể làm gì được.

Thuê xe càng sớm sẽ có mức giá tốt hơn và được lựa chọn xe

Thuê xe nên tìm đến những đơn vị uy tín hoặc những ứng dụng có đánh giá cao.

Với những người đã có kinh nghiệm thường xe thuê xe từ rất sớm để lấy được xe đúng ý, đồng thời có mức giá tốt hơn so với thời gian cận kề ngày lễ. Theo quy luật thị trường thì thời điểm từ 1 đến 2 tuần sát lễ giá thuê xe thường được đẩy lên rất cao gấp 2 đến 3 lần, thậm chí là không có xe để thuê hoặc thuê xe không vừa ý.

Thế nên để chắc ăn thì người thuê cần tìm hiểu mức giá trên các hội nhóm, đặt cọc và yêu cầu hợp đồng đầy đủ nhằm tránh các chi phí hay vấn đề phát sinh.

Có kế hoạch rõ ràng và lựa chọn nơi cung cấp dịch vụ uy tín

Việc lập kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn thuê được chiếc xe như ý.

Không chỉ thuê xe mà mọi việc trong chuyến đi cần lên kế hoạch rõ ràng. Cần có các hoạt động cụ thể như đi đến đâu, đi bao nhiêu người và kinh phí dự kiến thuê,…. Việc lập kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn thuê được chiếc xe như ý, ví dụ như đi biển có thể thuê những dòng sedan, đi cắm trại sẽ là bán tải hay SUV hay di chuyển nhiều thì dòng Crossover sẽ phù hợp hoặc đi 6 - 7 người thì những chiếc MPV sẽ giúp người ngồi khỏe hơn.

Công nghệ 4.0 ngày càng phát triển, thì người dùng chỉ cần gõ từ khóa thuê xe tự lái lên các trang mạng xã hội sẽ có hàng loạt kết quả khác nhau. Tuy nhiên để chọn ra nơi cung cấp dịch vụ tốt thì thực sự không phải dễ dàng thế nên ngoài việc chào mời thì cần check qua các tài khoản người cho thuê như tính minh bạch, lượt tương tác với người dùng, thuộc đơn vị nào để tránh tiền mất tật mang.

Thông thường mức giá cho thuê xe hiện nay đều có mức mặt bằng chung chênh lệch không quá nhiều, khi đã lựa chọn được chỗ thuê thì cần xác định địa điểm thuê xe gần nơi mình ở sẽ tiện lợi hơn trong quá trình giao nhận xe.

Đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng và các giấy tờ liên quan

Ngoài các vấn đề trên, thì việc tiếp theo là ký hợp đồng thuê xe, với những ai thuê xe từ sớm cần phải có một khoảng tiền cọc để giữ chỗ thì yêu cầu bên thuê giữ đúng giá thỏa thuận tránh chi phí phát sinh. Tiếp đó cần phải trao đổi về các vấn đề như thuế phí, chi phí giao nhận tận nơi nếu có, số tiền phát sinh nếu lố thời gian thuê, rửa xe nếu có,….

Đặc biệt là việc nếu có sự cố dẫn đến thiệt hại thì hai bên phối hợp xử lý ra sao. Thông thường các đơn vị thuê xe thường có bảo hiểm thân vỏ nhưng thường không đề cập đến để bắt người thuê chi trả hết các chi phí thiệt hại và phía thuê sẽ trục lợi tiền bảo hiểm.

Thay vì hứng khởi cầm lái xe ngay thì người thuê bắt buộc phải cẩn trọng trong việc nhận xe, cụ thể kiểm tra lại thời hạn của giấy tờ theo xe như đăng kiểm, bảo hiểm..., xem xét thật kỹ vỏ xe, ốp gầm, mâm xe có trầy xước, bám bẩn, lốp xe có còn tốt, hệ thống đèn chiếu sáng, xi nhan, gương hậu, các phụ tùng đi kèm như lốp dự phòng, dụng cụ sửa chữa còn hoạt động hay không.... Và quay phim chụp ảnh lại nếu phát hiện bất thường.

Thử đề máy xe sau đó kiểm tra bộ điều khiển trung tâm, hệ thống giải trí, còi xe,… đảm bảo các chức năng hoạt động bình, sau đó tắt máy và đề lại để kiểm tra sự ổn định của hệ thống điện. Cuối cùng ghi nhận lại số km hiện tại và lượng xăng còn lại trong xe. Nếu mọi thứ ổn định, cần kí xác nhận hiện trạng với bên thuê xe và tiến hành nhận xe.

Người thuê cần ở lại để kiểm tra hiện trạng của xe với bên thuê xe và kí xác nhận.

Khi sử dụng xong, người thuê cần ở lại để kiểm tra hiện trạng của xe với bên thuê xe và kí xác nhận, tránh bàn giao hẳn cho bên thuê. Nếu có các hư hỏng nhẹ như trầy xước thì có thể thỏa thuận chi phí đền bù hợp lý. Tuy nhiên, trong vài trường hợp xe gặp tai nạn, sự cố phải đền, bạn nên tìm một người thực sự hiểu biết xe tự vấn tránh đôi co và những đòi hỏi đền bù không thỏa đáng. Kiểm tra và nhận lại tài sản lúc cọc xe xem hư tổn gì không.

Nên nhớ thị trường thuê xe tự lái ngày càng mở rộng từ các cá nhân cho tới các công ty quy mô lớn. Nhưng các lợi ích trong vấn đề thuê xe thường nghiêng về bên phía cho thuê vì thế cần phải cẩn trọng trong các thủ tục, đọc kỹ hợp đồng để tránh bị hớ khi sử dụng dịch vụ này.