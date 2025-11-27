Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Giá xe ga Honda Vision mới nhất cuối tháng 11/2025, chênh từ 400 nghìn đồng

Sự kiện: Honda Vision Xe tay ga
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Giá bán của Honda Vision đang tăng trở lại, và có thể còn tăng cao hơn khi dịp năm mới 2026 đang cận kề.

Honda Vision là dòng xe tay ga bình dân nhưng có nhiều điểm nổi bật. Hiện Vision đang rất hút khách, nhất là khi chỉ còn nhỉnh 1 tháng nữa là bước sang năm mới 2026. Khảo sát một HEAD Honda ở nội thành Hà Nội cho thấy, mẫu xe ga Vision đang có giá bán khởi sắc, tăng mạnh trở lại. Nhân viên của đại lý này cho biết, giá dao động từ 31,7-38,2 triệu đồng, tùy vào từng phiên bản.

Giá xe ga Honda Vision mới nhất cuối tháng 11/2025, chênh từ 400 nghìn đồng - 1

Bảng giá Honda Vision mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng)
Honda Vision Tiêu chuẩn 31,3 31,7
Honda Vision Thể thao 36,6 38,2
Honda Vision Đặc biệt 34,5 36
Honda Vision Cổ điển 36,6 38,2
Honda Vision Cao cấp 32,97 34

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe. 

Phần đầu xe được thiết kế hiện đại và năng động với những đường nét ba chiều sắc sảo, kết hợp cùng đèn trang trí LED và phối màu đen – nâu nổi bật, tạo nên tổng thể vừa trẻ trung, vừa sang trọng. Lôgô 3D trên thân xe được tạo hình liền mạch và rõ ràng, tông vàng kim giúp tăng thêm vẻ thời thượng và phong cách.

Giá xe ga Honda Vision mới nhất cuối tháng 11/2025, chênh từ 400 nghìn đồng - 2

Cụm đồng hồ mang thiết kế thanh lịch nhưng vẫn hiện đại, sử dụng màn hình LCD hiển thị số quãng đường và mức nhiên liệu rõ ràng. Vành đúc mang đậm phong cách châu Âu, kết hợp bề mặt cấu trúc 3 chiều tạo dấu ấn thanh lịch và cuốn hút.

Giá xe ga Honda Vision mới nhất cuối tháng 11/2025, chênh từ 400 nghìn đồng - 3

Honda Vision sử dụng động cơ thông minh eSP 110cc nhỏ gọn, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí, tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến như phun xăng điện tử PGM-FI, bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop), giảm ma sát và tối ưu khả năng đốt cháy nhiên liệu.

Giá xe ga Honda Vision mới nhất cuối tháng 11/2025, chênh từ 400 nghìn đồng - 4

Khung dập hàn laser thế hệ mới eSAF do Honda phát triển có trọng lượng nhẹ, độ bền cao và mang lại cảm giác lái thoải mái. Hệ thống Idling Stop tự động tắt máy khi dừng xe trên 3 giây và khởi động lại chỉ bằng thao tác vặn ga, giúp giảm tiếng ồn, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

Giá xe ga Honda Vision mới nhất cuối tháng 11/2025, chênh từ 400 nghìn đồng - 5

Hộc đựng đồ trước có nắp đậy, kích thước rộng rãi và được tích hợp cổng sạc USB Type-C tiện lợi. Hộc chứa đồ dưới yên có dung tích lớn, thoải mái để mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân. Hệ thống khóa thông minh Smart Key cho phép xác định vị trí xe, mở khóa từ xa và tăng cường độ an toàn với kết cấu chắc chắn.

Giá xe ga Honda Vision mới nhất cuối tháng 11/2025, chênh từ 400 nghìn đồng - 6

Cuối cùng, chế độ đèn chiếu sáng luôn bật giúp người lái có tầm nhìn tốt hơn, hạn chế quên bật đèn trong điều kiện thiếu sáng, đồng thời tăng khả năng nhận diện của xe khi di chuyển trên đường.

Giá xe ga Honda Vision mới nhất cuối tháng 11/2025, chênh từ 400 nghìn đồng - 7

Nhìn chung, với kiểu dáng thời trang, trẻ trung và nhỏ gọn, khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội cùng độ bền bỉ ấn tượng, Vision đang trở thành dòng xe ga rất được yêu thích. Đặc biệt, đây là dòng xe đang được giới trẻ săn tìm nhờ có thiết kế gọn gàng, hiện đại và giá khá ổn.

Bảng thông số kỹ thuật của Honda Vision:

Khối lượng bản thân 98 kg
Dài x Rộng x Cao 1.925 x 686 x 1.126 mm
Khoảng cách trục bánh xe 1.277 mm
Độ cao yên 785 mm
Khoảng sáng gầm xe 130 mm
Dung tích bình xăng 4,9 lít
Kích cỡ lốp trước 80/90-16M/C 43P
Kích cỡ lốp sau 90/90-14M/C 46P
Phuộc trước Ống lồng, giảm chấn thủy lực
Phuộc sau Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực
Loại động cơ 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng dung dịch
Công suất tối đa 6,59 kW tại 7.500 vòng/phút
Mức tiêu thụ nhiên liệu 1,85L/100 km
Loại truyền động Dây đai, biến thiên vô cấp
Hệ thống khởi động Điện
Mô-men cực đại 9,29 Nm tại 6.000 vòng/phút
Dung tích xi lanh 109,5cc
Đường kính x Hành trình pít tông 47 x 63,1 mm
Tỷ số nén 10:1
Giá xe ga Honda Vision mới nhất đầu tháng 10/205, bất ngờ chững giá
Giá xe ga Honda Vision mới nhất đầu tháng 10/205, bất ngờ chững giá

Honda Vision 2025 đang có giá bán thực tế chững lại, chỉ tăng nhẹ so với giá niêm yết của nhà sản xuất.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Trí ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/11/2025 13:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Honda Vision Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN