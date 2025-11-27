Giá xe ga Honda Vision mới nhất cuối tháng 11/2025, chênh từ 400 nghìn đồng

Honda Vision là dòng xe tay ga bình dân nhưng có nhiều điểm nổi bật. Hiện Vision đang rất hút khách, nhất là khi chỉ còn nhỉnh 1 tháng nữa là bước sang năm mới 2026. Khảo sát một HEAD Honda ở nội thành Hà Nội cho thấy, mẫu xe ga Vision đang có giá bán khởi sắc, tăng mạnh trở lại. Nhân viên của đại lý này cho biết, giá dao động từ 31,7-38,2 triệu đồng, tùy vào từng phiên bản.

Bảng giá Honda Vision mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Honda Vision Tiêu chuẩn 31,3 31,7 Honda Vision Thể thao 36,6 38,2 Honda Vision Đặc biệt 34,5 36 Honda Vision Cổ điển 36,6 38,2 Honda Vision Cao cấp 32,97 34

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Phần đầu xe được thiết kế hiện đại và năng động với những đường nét ba chiều sắc sảo, kết hợp cùng đèn trang trí LED và phối màu đen – nâu nổi bật, tạo nên tổng thể vừa trẻ trung, vừa sang trọng. Lôgô 3D trên thân xe được tạo hình liền mạch và rõ ràng, tông vàng kim giúp tăng thêm vẻ thời thượng và phong cách.

Cụm đồng hồ mang thiết kế thanh lịch nhưng vẫn hiện đại, sử dụng màn hình LCD hiển thị số quãng đường và mức nhiên liệu rõ ràng. Vành đúc mang đậm phong cách châu Âu, kết hợp bề mặt cấu trúc 3 chiều tạo dấu ấn thanh lịch và cuốn hút.

Honda Vision sử dụng động cơ thông minh eSP 110cc nhỏ gọn, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí, tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến như phun xăng điện tử PGM-FI, bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop), giảm ma sát và tối ưu khả năng đốt cháy nhiên liệu.

Khung dập hàn laser thế hệ mới eSAF do Honda phát triển có trọng lượng nhẹ, độ bền cao và mang lại cảm giác lái thoải mái. Hệ thống Idling Stop tự động tắt máy khi dừng xe trên 3 giây và khởi động lại chỉ bằng thao tác vặn ga, giúp giảm tiếng ồn, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

Hộc đựng đồ trước có nắp đậy, kích thước rộng rãi và được tích hợp cổng sạc USB Type-C tiện lợi. Hộc chứa đồ dưới yên có dung tích lớn, thoải mái để mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân. Hệ thống khóa thông minh Smart Key cho phép xác định vị trí xe, mở khóa từ xa và tăng cường độ an toàn với kết cấu chắc chắn.

Cuối cùng, chế độ đèn chiếu sáng luôn bật giúp người lái có tầm nhìn tốt hơn, hạn chế quên bật đèn trong điều kiện thiếu sáng, đồng thời tăng khả năng nhận diện của xe khi di chuyển trên đường.

Nhìn chung, với kiểu dáng thời trang, trẻ trung và nhỏ gọn, khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội cùng độ bền bỉ ấn tượng, Vision đang trở thành dòng xe ga rất được yêu thích. Đặc biệt, đây là dòng xe đang được giới trẻ săn tìm nhờ có thiết kế gọn gàng, hiện đại và giá khá ổn.

Bảng thông số kỹ thuật của Honda Vision: