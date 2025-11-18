Che biển số xe máy bị phạt bao nhiêu theo quy định mới nhất?

Để tránh phạt nguội, nhiều người đi xe máy đã cố tình "che mắt" hệ thống camera AI bằng những hình thức như: dùng khẩu trang che biển số, dán sticker che một phần chữ/số, chở bao hàng che khuất biển số. Trong khi một số dòng xe côn tay hoặc xe phân khối lớn thì lắp biển không đúng quy định, che khuất biển số dưới yên,...

Tất cả các hành vi này đều bị xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Nghị định 168/2024, cụ thể:

"3.Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số); gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; b) Điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe."

Ngoài hình phạt trên, thì theo điểm b khoản 8 Điều 14 thì người điều khiển xe máy cố tình che biển số còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 06 điểm.

"8. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau: a) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 02 điểm; b) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 3 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 06 điểm."

Một tài xế xe máy dùng khẩu trang che biển số bị phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm GPLX (Ảnh: Công an Hà Nội).

Như vậy, người điều khiển xe máy cố tình che biển số sẽ bị phạt hành chính từ 4 - 6 triệu đồng, đồng thời sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe 06 điểm. Do đó, người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định để tránh bị phạt.