Hiểu đúng về quy định trẻ em ngồi phía trước xe máy

Mới đây mạng xã hội lại xôn xao về quy định xe máy được chở trẻ em phía trước như thế nào để không bị xử phạt.

Hiểu đúng về quy định cho phép trẻ em ngồi phía trước xe máy như thế nào để không bị xử phạt. (Ảnh minh hoạ: AI)

Căn cứ theo điểm h khoản 9 Điều 7 Nghị định 168/2024 quy định:

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe, trừ trường hợp chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi phía trước thì bị phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng + tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng (điểm b khoản 12 Điều 7 Nghị định 168/2024)

Nếu gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe (điểm b khoản 10, điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024)

Như vậy, theo quy định thì được phép chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi trước xe máy. Không được phép chở trẻ em từ 06 tuổi trở lên ngồi trước xe máy.

Trao đổi với PLO, một vị CSGT tại TP.HCM cho biết: “Người điều khiển xe máy chỉ được chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi phía trước, nếu hơn 6 tuổi ngồi phía trước sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024 như trên. Thay vào đó, các phụ huynh chỉ nên chở con em từ 6 tuổi trở lên phía sau xe máy”.

Người lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ những trường hợp sau thì được chở tối đa hai người:

- Chở người bệnh đi cấp cứu;

- Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

- Trẻ em dưới 12 tuổi;

- Người già yếu hoặc người khuyết tật.