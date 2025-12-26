Hàng trăm xe máy bị phạt nguội mức tiền triệu tại một nút giao ở Hà Nội ngày 25/12

Theo thông tin được Cục Cảnh sát giao thông vừa công bố, chỉ từ 12h00’ ngày 24/12/2025 đến 12h00’ ngày 25/12/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tại Hà Nội đã phát hiện hàng trăm lượt vi phạm. Cụ thể:

101 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ

Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số 24-12-2025 07:34:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36N104519 24-12-2025 07:56:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S686415 24-12-2025 07:57:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D274276 24-12-2025 07:57:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89B111404 24-12-2025 07:58:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18B204284 24-12-2025 08:19:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N25025 24-12-2025 08:24:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98B241475 24-12-2025 08:45:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P181385 24-12-2025 08:51:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V363554 24-12-2025 08:54:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B905118 24-12-2025 09:01:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P125142 24-12-2025 09:02:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B159765 24-12-2025 09:06:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B725079 24-12-2025 09:11:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 12V110686 24-12-2025 09:11:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S662671 24-12-2025 09:13:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K37798 24-12-2025 09:24:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H127756 24-12-2025 09:24:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G140838 24-12-2025 09:28:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21C113224 24-12-2025 09:30:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P156563 24-12-2025 09:30:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L66794 24-12-2025 09:39:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G199335 24-12-2025 09:39:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X509720 24-12-2025 10:10:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89E180106 24-12-2025 10:14:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18S33690 24-12-2025 10:16:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99H57787 24-12-2025 10:19:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AA36657 24-12-2025 10:36:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B403464 24-12-2025 10:56:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA61011 24-12-2025 10:59:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B737857 24-12-2025 11:02:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S214666 24-12-2025 11:08:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 26AD03528 24-12-2025 11:10:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S694130 24-12-2025 11:12:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B163960 24-12-2025 11:34:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14AA03818 24-12-2025 11:34:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S19420 24-12-2025 11:42:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B359372 24-12-2025 11:44:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L35474 24-12-2025 11:48:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA55462 24-12-2025 11:54:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88K113811 24-12-2025 12:04:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E197283 24-12-2025 12:04:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V314397 24-12-2025 12:04:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P135394 24-12-2025 12:10:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z27551 24-12-2025 12:12:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C141378 24-12-2025 12:23:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P62640 24-12-2025 12:31:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL03033 24-12-2025 12:31:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F51356 24-12-2025 12:31:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L36837 24-12-2025 13:03:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88H131949 24-12-2025 13:06:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E274399 24-12-2025 13:07:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X522676 24-12-2025 13:27:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G213912 24-12-2025 13:37:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X34417 24-12-2025 13:37:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F164919 24-12-2025 13:57:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L91999 24-12-2025 13:59:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y538591 24-12-2025 14:07:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36E139925 24-12-2025 14:24:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E283922 24-12-2025 14:28:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H63203 24-12-2025 14:37:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H211041 24-12-2025 14:38:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B237625 24-12-2025 14:42:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90AB16187 24-12-2025 14:52:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y342184 24-12-2025 15:18:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T31300 24-12-2025 15:19:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29R76243 24-12-2025 15:20:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T196576 24-12-2025 15:33:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21V60546 24-12-2025 15:37:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30P92351 24-12-2025 15:50:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S120484 24-12-2025 15:51:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F146816 24-12-2025 15:52:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H179138 24-12-2025 16:26:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y370960 24-12-2025 16:39:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA64491 24-12-2025 16:55:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC70293 24-12-2025 17:06:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BE13039 24-12-2025 20:10:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19K142218 24-12-2025 21:05:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 43E122510 24-12-2025 21:09:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89B163847 24-12-2025 21:43:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E165918 24-12-2025 22:37:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B312991 24-12-2025 23:07:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37F199653 25-12-2025 02:23:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28P100036 25-12-2025 02:36:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30P173055 25-12-2025 04:55:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X707908 25-12-2025 06:05:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L510155 25-12-2025 06:14:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z112000 25-12-2025 06:24:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F179393 25-12-2025 06:24:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 94E111467 25-12-2025 06:39:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA90434 25-12-2025 06:42:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L179285 25-12-2025 06:54:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N27063 25-12-2025 06:59:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y372692 25-12-2025 07:07:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33N64463 25-12-2025 07:07:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P179665 25-12-2025 07:09:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29179191 25-12-2025 07:11:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L114465 25-12-2025 07:15:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L543946 25-12-2025 07:16:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K54515 25-12-2025 07:26:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V73708 25-12-2025 07:28:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K212704

58 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm

Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số 24-12-2025 07:48:05 Không đội mũ Xe mô tô 29G181233 24-12-2025 07:51:20 Không đội mũ Xe mô tô 54F14888 24-12-2025 08:38:52 Không đội mũ Xe mô tô 28G134196 24-12-2025 08:45:05 Không đội mũ Xe mô tô 16L41393 24-12-2025 09:10:56 Không đội mũ Xe mô tô 29Z139971 24-12-2025 10:09:53 Không đội mũ Xe mô tô 29L194780 24-12-2025 10:16:50 Không đội mũ Xe mô tô 29Y152986 24-12-2025 10:19:56 Không đội mũ Xe mô tô 29G125937 24-12-2025 10:48:39 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 24-12-2025 11:00:07 Không đội mũ Xe mô tô 22B170557 24-12-2025 11:06:32 Không đội mũ Xe mô tô 36H106809 24-12-2025 11:10:02 Không đội mũ Xe mô tô 26K124645 24-12-2025 11:29:43 Không đội mũ Xe mô tô 98MD510041 24-12-2025 11:37:35 Không đội mũ Xe mô tô 29D155056 24-12-2025 11:47:59 Không đội mũ Xe mô tô 29AA55462 24-12-2025 11:48:07 Không đội mũ Xe mô tô 29Z27551 24-12-2025 11:56:06 Không đội mũ Xe mô tô 89AT02066 24-12-2025 12:10:17 Không đội mũ Xe mô tô 29Z27551 24-12-2025 12:11:46 Không đội mũ Xe mô tô 29G176605 24-12-2025 12:34:08 Không đội mũ Xe mô tô 28G134196 24-12-2025 12:35:39 Không đội mũ Xe mô tô 22B121883 24-12-2025 13:00:53 Không đội mũ Xe mô tô 29V87098 24-12-2025 13:02:22 Không đội mũ Xe mô tô 18B171787 24-12-2025 13:07:31 Không đội mũ Xe mô tô 22TA08061 24-12-2025 13:08:19 Không đội mũ Xe mô tô 35B202638 24-12-2025 13:17:43 Không đội mũ Xe mô tô 29B226560 24-12-2025 13:20:45 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 24-12-2025 13:21:03 Không đội mũ Xe mô tô 30Y55773 24-12-2025 13:24:29 Không đội mũ Xe mô tô 29MD174577 24-12-2025 13:40:24 Không đội mũ Xe mô tô 68S158656 24-12-2025 14:13:59 Không đội mũ Xe mô tô 30H39079 24-12-2025 14:39:27 Không đội mũ Xe mô tô 29AD97646 24-12-2025 15:05:47 Không đội mũ Xe mô tô 22B284235 24-12-2025 15:16:45 Không đội mũ Xe mô tô 29C180628 24-12-2025 15:26:39 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 24-12-2025 15:28:07 Không đội mũ Xe mô tô 29P201067 24-12-2025 15:31:12 Không đội mũ Xe mô tô 29L500417 24-12-2025 15:34:51 Không đội mũ Xe mô tô 29MD170750 24-12-2025 15:54:08 Không đội mũ Xe mô tô 29AD35054 24-12-2025 16:01:09 Không đội mũ Xe mô tô 29F21033 24-12-2025 16:07:18 Không đội mũ Xe mô tô 21K156358 24-12-2025 16:13:49 Không đội mũ Xe mô tô 29D222737 24-12-2025 16:17:21 Không đội mũ Xe mô tô 30X96226 24-12-2025 16:18:15 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 24-12-2025 16:35:06 Không đội mũ Xe mô tô 20MD110876 24-12-2025 16:35:31 Không đội mũ Xe mô tô 24V122024 24-12-2025 16:50:30 Không đội mũ Xe mô tô 29L541160 24-12-2025 16:51:21 Không đội mũ Xe mô tô 29BL03033 24-12-2025 16:52:53 Không đội mũ Xe mô tô 29C134740 24-12-2025 16:53:42 Không đội mũ Xe mô tô 29E210993 24-12-2025 17:00:21 Không đội mũ Xe mô tô 29C162891 24-12-2025 17:17:43 Không đội mũ Xe mô tô 29D171737 24-12-2025 17:21:01 Không đội mũ Xe mô tô 29G144239 24-12-2025 17:23:58 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 24-12-2025 20:30:51 Không đội mũ Xe mô tô 17AA74789 25-12-2025 05:46:54 Không đội mũ Xe mô tô 99H61641 25-12-2025 07:12:53 Không đội mũ Xe mô tô 29E170318 25-12-2025 07:29:40 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197

Một xe máy vượt đèn đỏ được camera AI phát hiện (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, hình phạt bổ sung là trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Trong khi đó, theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.