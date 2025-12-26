Hàng trăm xe máy bị phạt nguội mức tiền triệu tại một nút giao ở Hà Nội ngày 25/12
Bất chấp mức phạt tới 6 triệu đồng, hàng trăm người điều khiển xe máy vẫn vô tư vượt đèn đỏ tại chỉ một điểm giao tại Hà Nội.
Theo thông tin được Cục Cảnh sát giao thông vừa công bố, chỉ từ 12h00’ ngày 24/12/2025 đến 12h00’ ngày 25/12/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tại Hà Nội đã phát hiện hàng trăm lượt vi phạm. Cụ thể:
101 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ
58 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm
Một xe máy vượt đèn đỏ được camera AI phát hiện (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).
Theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, hình phạt bổ sung là trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Trong khi đó, theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.
Điều khiển xe máy không gương chiếu hậu có thể dễ dàng phát hiện bởi camera AI và khiến người điều khiển bị phạt nguội.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/12/2025 13:50 PM (GMT+7)