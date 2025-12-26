Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hàng trăm xe máy bị phạt nguội mức tiền triệu tại một nút giao ở Hà Nội ngày 25/12

Bất chấp mức phạt tới 6 triệu đồng, hàng trăm người điều khiển xe máy vẫn vô tư vượt đèn đỏ tại chỉ một điểm giao tại Hà Nội. 

Theo thông tin được Cục Cảnh sát giao thông vừa công bố, chỉ từ 12h00’ ngày 24/12/2025 đến 12h00’ ngày 25/12/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tại Hà Nội đã phát hiện hàng trăm lượt vi phạm. Cụ thể:

101 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ

Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số
24-12-2025 07:34:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36N104519
24-12-2025 07:56:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S686415
24-12-2025 07:57:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D274276
24-12-2025 07:57:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89B111404
24-12-2025 07:58:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18B204284
24-12-2025 08:19:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N25025
24-12-2025 08:24:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98B241475
24-12-2025 08:45:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P181385
24-12-2025 08:51:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V363554
24-12-2025 08:54:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B905118
24-12-2025 09:01:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P125142
24-12-2025 09:02:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B159765
24-12-2025 09:06:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B725079
24-12-2025 09:11:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 12V110686
24-12-2025 09:11:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S662671
24-12-2025 09:13:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K37798
24-12-2025 09:24:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H127756
24-12-2025 09:24:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G140838
24-12-2025 09:28:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21C113224
24-12-2025 09:30:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P156563
24-12-2025 09:30:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L66794
24-12-2025 09:39:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G199335
24-12-2025 09:39:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X509720
24-12-2025 10:10:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89E180106
24-12-2025 10:14:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18S33690
24-12-2025 10:16:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99H57787
24-12-2025 10:19:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AA36657
24-12-2025 10:36:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B403464
24-12-2025 10:56:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA61011
24-12-2025 10:59:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B737857
24-12-2025 11:02:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S214666
24-12-2025 11:08:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 26AD03528
24-12-2025 11:10:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S694130
24-12-2025 11:12:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B163960
24-12-2025 11:34:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14AA03818
24-12-2025 11:34:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S19420
24-12-2025 11:42:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B359372
24-12-2025 11:44:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L35474
24-12-2025 11:48:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA55462
24-12-2025 11:54:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88K113811
24-12-2025 12:04:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E197283
24-12-2025 12:04:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V314397
24-12-2025 12:04:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P135394
24-12-2025 12:10:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z27551
24-12-2025 12:12:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C141378
24-12-2025 12:23:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P62640
24-12-2025 12:31:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL03033
24-12-2025 12:31:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F51356
24-12-2025 12:31:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L36837
24-12-2025 13:03:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88H131949
24-12-2025 13:06:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E274399
24-12-2025 13:07:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X522676
24-12-2025 13:27:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G213912
24-12-2025 13:37:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X34417
24-12-2025 13:37:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F164919
24-12-2025 13:57:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L91999
24-12-2025 13:59:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y538591
24-12-2025 14:07:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36E139925
24-12-2025 14:24:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E283922
24-12-2025 14:28:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H63203
24-12-2025 14:37:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H211041
24-12-2025 14:38:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B237625
24-12-2025 14:42:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90AB16187
24-12-2025 14:52:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y342184
24-12-2025 15:18:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T31300
24-12-2025 15:19:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29R76243
24-12-2025 15:20:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T196576
24-12-2025 15:33:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21V60546
24-12-2025 15:37:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30P92351
24-12-2025 15:50:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S120484
24-12-2025 15:51:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F146816
24-12-2025 15:52:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H179138
24-12-2025 16:26:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y370960
24-12-2025 16:39:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA64491
24-12-2025 16:55:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC70293
24-12-2025 17:06:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BE13039
24-12-2025 20:10:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19K142218
24-12-2025 21:05:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 43E122510
24-12-2025 21:09:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89B163847
24-12-2025 21:43:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E165918
24-12-2025 22:37:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B312991
24-12-2025 23:07:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37F199653
25-12-2025 02:23:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28P100036
25-12-2025 02:36:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30P173055
25-12-2025 04:55:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X707908
25-12-2025 06:05:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L510155
25-12-2025 06:14:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z112000
25-12-2025 06:24:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F179393
25-12-2025 06:24:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 94E111467
25-12-2025 06:39:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA90434
25-12-2025 06:42:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L179285
25-12-2025 06:54:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N27063
25-12-2025 06:59:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y372692
25-12-2025 07:07:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33N64463
25-12-2025 07:07:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P179665
25-12-2025 07:09:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29179191
25-12-2025 07:11:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L114465
25-12-2025 07:15:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L543946
25-12-2025 07:16:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K54515
25-12-2025 07:26:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V73708
25-12-2025 07:28:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K212704

58 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm

Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số
24-12-2025 07:48:05 Không đội mũ Xe mô tô 29G181233
24-12-2025 07:51:20 Không đội mũ Xe mô tô 54F14888
24-12-2025 08:38:52 Không đội mũ Xe mô tô 28G134196
24-12-2025 08:45:05 Không đội mũ Xe mô tô 16L41393
24-12-2025 09:10:56 Không đội mũ Xe mô tô 29Z139971
24-12-2025 10:09:53 Không đội mũ Xe mô tô 29L194780
24-12-2025 10:16:50 Không đội mũ Xe mô tô 29Y152986
24-12-2025 10:19:56 Không đội mũ Xe mô tô 29G125937
24-12-2025 10:48:39 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197
24-12-2025 11:00:07 Không đội mũ Xe mô tô 22B170557
24-12-2025 11:06:32 Không đội mũ Xe mô tô 36H106809
24-12-2025 11:10:02 Không đội mũ Xe mô tô 26K124645
24-12-2025 11:29:43 Không đội mũ Xe mô tô 98MD510041
24-12-2025 11:37:35 Không đội mũ Xe mô tô 29D155056
24-12-2025 11:47:59 Không đội mũ Xe mô tô 29AA55462
24-12-2025 11:48:07 Không đội mũ Xe mô tô 29Z27551
24-12-2025 11:56:06 Không đội mũ Xe mô tô 89AT02066
24-12-2025 12:10:17 Không đội mũ Xe mô tô 29Z27551
24-12-2025 12:11:46 Không đội mũ Xe mô tô 29G176605
24-12-2025 12:34:08 Không đội mũ Xe mô tô 28G134196
24-12-2025 12:35:39 Không đội mũ Xe mô tô 22B121883
24-12-2025 13:00:53 Không đội mũ Xe mô tô 29V87098
24-12-2025 13:02:22 Không đội mũ Xe mô tô 18B171787
24-12-2025 13:07:31 Không đội mũ Xe mô tô 22TA08061
24-12-2025 13:08:19 Không đội mũ Xe mô tô 35B202638
24-12-2025 13:17:43 Không đội mũ Xe mô tô 29B226560
24-12-2025 13:20:45 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261
24-12-2025 13:21:03 Không đội mũ Xe mô tô 30Y55773
24-12-2025 13:24:29 Không đội mũ Xe mô tô 29MD174577
24-12-2025 13:40:24 Không đội mũ Xe mô tô 68S158656
24-12-2025 14:13:59 Không đội mũ Xe mô tô 30H39079
24-12-2025 14:39:27 Không đội mũ Xe mô tô 29AD97646
24-12-2025 15:05:47 Không đội mũ Xe mô tô 22B284235
24-12-2025 15:16:45 Không đội mũ Xe mô tô 29C180628
24-12-2025 15:26:39 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261
24-12-2025 15:28:07 Không đội mũ Xe mô tô 29P201067
24-12-2025 15:31:12 Không đội mũ Xe mô tô 29L500417
24-12-2025 15:34:51 Không đội mũ Xe mô tô 29MD170750
24-12-2025 15:54:08 Không đội mũ Xe mô tô 29AD35054
24-12-2025 16:01:09 Không đội mũ Xe mô tô 29F21033
24-12-2025 16:07:18 Không đội mũ Xe mô tô 21K156358
24-12-2025 16:13:49 Không đội mũ Xe mô tô 29D222737
24-12-2025 16:17:21 Không đội mũ Xe mô tô 30X96226
24-12-2025 16:18:15 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261
24-12-2025 16:35:06 Không đội mũ Xe mô tô 20MD110876
24-12-2025 16:35:31 Không đội mũ Xe mô tô 24V122024
24-12-2025 16:50:30 Không đội mũ Xe mô tô 29L541160
24-12-2025 16:51:21 Không đội mũ Xe mô tô 29BL03033
24-12-2025 16:52:53 Không đội mũ Xe mô tô 29C134740
24-12-2025 16:53:42 Không đội mũ Xe mô tô 29E210993
24-12-2025 17:00:21 Không đội mũ Xe mô tô 29C162891
24-12-2025 17:17:43 Không đội mũ Xe mô tô 29D171737
24-12-2025 17:21:01 Không đội mũ Xe mô tô 29G144239
24-12-2025 17:23:58 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197
24-12-2025 20:30:51 Không đội mũ Xe mô tô 17AA74789
25-12-2025 05:46:54 Không đội mũ Xe mô tô 99H61641
25-12-2025 07:12:53 Không đội mũ Xe mô tô 29E170318
25-12-2025 07:29:40 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197

Một xe máy vượt đèn đỏ được camera AI phát hiện (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, hình phạt bổ sung là trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. 

Trong khi đó, theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng. 

26/12/2025 13:50 PM (GMT+7)
