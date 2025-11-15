Ô tô, xe máy có giá thị trường khác Bảng lệ phí trước bạ: Nộp lệ phí theo giá nào?

Cục Thuế ban hành Công văn 5045/CT-CS ngày 10-11-2025 về vướng mắc về xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

Theo Cục Thuế thì Công văn 5045/CT-CS Trả lời vướng mắc về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô và xe máy của tỉnh Vĩnh Long.

Ô tô, xe máy có giá thị trường tăng/giảm hơn so với Bảng tính lệ phí trước bạ thì nộp lệ phí giá nào?

Cụ thể, Cục Thuế nhận được Công văn 768/VLO-CNTK ngày 24-9-2025 của Thuế tỉnh Vĩnh Long về hướng dẫn cách xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ. Về vấn đề ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điều chỉnh bổ sung quý 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Cục Thuế trả lời như sau:

Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 10/2022 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định 175/2025) quy định cơ sở dữ liệu làm căn cứ để xác định giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường của từng loại tài sản.

Tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 10/2022 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định 175/2025), khoản 2 Điều 3 Thông tư 13/2022 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 67/2025) quy định:

Trường hợp phát sinh loại ô tô, xe máy mới phát sinh trên địa bàn tỉnh mà tại thời điểm nộp tờ khai lệ phí trước bạ chưa có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì cơ quan thuế cấp tỉnh căn cứ vào cơ sở dữ liệu theo quy định tại khoản 2 Điều này để quyết định giá tính lệ phí trước bạ mới. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ theo quy định;

Trường hợp phát sinh ô tô, xe máy có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ mà giá chuyển nhượng ô tô, xe máy trên thị trường tăng hoặc giảm từ 5% trở lên so với giá tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì cơ quan thuế cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát cơ sở dữ liệu giá, xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, Bảng giá tính lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung đối với ô tô, xe máy theo quy định.

Tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 175/2025 quy định từ ngày Nghị định 175/2025 có hiệu lực thi hành (từ ngày 1-7-2025) đến hết ngày 31-12-2025, trường hợp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy thì tiếp tục được áp dụng Bảng giá tính lệ phí trước bạ, Bảng giá tính lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung đối với ô tô, xe máy do Bộ Tài chính ban hành.

Do đó, trường hợp UBND tỉnh Vĩnh Long chưa ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy thì tiếp tục áp dụng Bảng giá và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung do Bộ Tài chính ban hành.

Đồng thời, để bảo đảm việc thu lệ phí trước bạ từ ngày 1-1-2026, đề nghị Thuế tỉnh Vĩnh Long khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới để áp dụng cho địa phương từ ngày 1-1-2026, làm căn cứ điều chỉnh, bổ sung định kỳ theo đúng quy định pháp luật.