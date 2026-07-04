Mô tô dành riêng cho dân phượt, trang bị xịn từng "chân tơ kẽ tóc"

Đây là biến thể được phát triển từ Dominar 400 tiêu chuẩn nhưng được bổ sung nhiều trang bị hướng đến nhu cầu du lịch đường dài và chinh phục những cung đường đa địa hình, đồng thời sở hữu diện mạo khác biệt so với phiên bản thông thường.

Điểm nổi bật nhất của Dominar 400 Adventure Edition nằm ở phong cách thiết kế mang hơi hướng phiêu lưu. Xe được phối màu nâu độc quyền kết hợp với các họa tiết địa hình xuất hiện trên bình xăng và hai bên thân xe, tạo cảm giác khỏe khoắn và đậm chất khám phá. Bên dưới các họa tiết này là logo "400" riêng biệt, chi tiết không xuất hiện trên phiên bản tiêu chuẩn hay Touring.

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, Adventure Edition còn được nâng cấp để tăng tính thực dụng trong những chuyến đi dài. Xe được trang bị sẵn khung đỡ túi hông tích hợp phía trên baga sau, giúp người dùng dễ dàng lắp đặt túi hành lý hai bên mà không cần mua thêm phụ kiện. Đây là trang bị rất hữu ích đối với những người thường xuyên đi tour hoặc di chuyển trên quãng đường dài.

Một điểm khác biệt đáng chú ý nữa là bộ lốp gai, giúp Dominar 400 Adventure Edition có khả năng bám đường tốt hơn trên mặt đường đất, sỏi hoặc những đoạn đường kém bằng phẳng. So với bộ lốp thiên về đường nhựa trên phiên bản tiêu chuẩn, lốp gai mang đến sự tự tin hơn khi xe phải di chuyển qua nhiều điều kiện địa hình khác nhau, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng vận hành ổn định trên đường trường.

Tại Colombia, Dominar 400 Adventure Edition vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 373 cc, sản sinh công suất 39,43 mã lực (PS) và mô-men xoắn cực đại 35 Nm. Mặc dù công suất thấp hơn đôi chút so với động cơ 350 cc hoàn toàn mới trên phiên bản dành cho thị trường Ấn Độ, động cơ 373 cc lại sở hữu mô-men xoắn lớn hơn, mang đến khả năng tăng tốc và kéo tải tốt ở dải vòng tua thấp. Sức mạnh được truyền qua hộp số 6 cấp kết hợp với ly hợp chống trượt, giúp sang số mượt mà hơn và hạn chế hiện tượng khóa bánh sau khi dồn số.

Bajaj Dominar 400 Adventure Edition không phải là một mẫu adventure thực thụ, nhưng những nâng cấp như lốp gai, khung gắn túi hành lý cùng bộ nhận diện mới đã giúp chiếc xe trở nên phù hợp hơn với những chuyến hành trình khám phá và du lịch đường dài. Đây là phiên bản mang đậm tinh thần phiêu lưu hơn so với Dominar 400 tiêu chuẩn và được nhiều người kỳ vọng sẽ sớm có mặt tại các thị trường khác trong thời gian tới.