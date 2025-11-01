Toyota Corolla Concept trình làng, sẵn sàng cho kỷ nguyên điện hóa

Tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025, Toyota đã thu hút mọi ánh nhìn với màn ra mắt mẫu concept Corolla hoàn toàn mới. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình tái định nghĩa dòng sedan huyền thoại, hướng tới thế hệ khách hàng trẻ trung, yêu công nghệ và đề cao phong cách hiện đại.

Được phát triển bởi trung tâm thiết kế ED² của Toyota tại Pháp, Corolla Concept sở hữu diện mạo gần như lột xác, không còn liên hệ với thế hệ hiện tại. Ngoại hình xe mang đậm tinh thần điện hóa, tương tự cách Toyota từng “lột xác” cho mẫu Prius, nhưng được thể hiện táo bạo và thời thượng hơn.

Phần đầu xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới với dải đèn LED mảnh chạy trọn chiều ngang, gợi cảm hứng từ các mẫu xe điện nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của Toyota. Cụm đèn định vị dọc và logo Toyota phát sáng ở trung tâm tăng thêm dấu ấn công nghệ. Hốc gió nhỏ cùng các khe hút khí dưới kính chắn gió thay thế cho lưới tản nhiệt truyền thống, giúp đầu xe trở nên tinh giản và khí động học hơn.

Thân xe được tạo hình liền mạch, với đường mui dốc nhẹ về sau và các mảng khối căng đầy năng động. Vòm bánh sau mở rộng mang lại cảm giác khỏe khoắn như một chiếc coupe, trong khi tay nắm cửa ẩn và gương chiếu hậu dạng camera nhấn mạnh yếu tố hiện đại. Ở đuôi xe, cụm đèn hậu LED chạy ngang kết hợp hiệu ứng thị giác dạng “búa”, đi kèm cánh gió “ducktail” liền khối và dòng chữ “Corolla” đặt nổi bật chính giữa.

Khoang nội thất Toyota Corolla Concept tiếp tục theo đuổi triết lý tối giản nhưng tập trung vào người lái. Bảng táp-lô được thiết kế gọn gàng với cụm màn hình đôi dạng nổi, vô-lăng thể thao tích hợp nút cảm ứng lấy cảm hứng từ khoang lái phi cơ. Ghế ngồi thể thao liền tựa đầu, bọc da nhân tạo tái chế, kết hợp hệ thống đèn viền nội thất đổi màu và các chi tiết trang trí dạng pixel ánh sáng, mang lại không gian hiện đại, giàu cảm xúc.

Toyota cho biết thiết kế này không chỉ dành riêng cho bản concept, mà còn định hình ngôn ngữ chung cho Corolla thế hệ kế tiếp, đặc biệt khi hãng đẩy mạnh chiến lược điện hóa trên toàn cầu. Mẫu xe được phát triển trên nền tảng khung gầm linh hoạt, có thể tương thích với nhiều cấu hình truyền động khác nhau, bao gồm động cơ xăng truyền thống, hybrid, plug-in hybrid và thuần điện (EV).

Phiên bản trưng bày tại triển lãm được trang bị hệ truyền động hybrid kết hợp giữa động cơ 1.5L hút khí tự nhiên và mô-tơ điện, mang lại khả năng vận hành êm ái cùng hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Dù Toyota chưa công bố thời điểm ra mắt phiên bản thương mại, giới chuyên môn dự đoán Corolla thế hệ mới có thể xuất hiện vào năm 2026, thời điểm hợp lý khi thế hệ hiện tại đã có mặt trên thị trường từ năm 2018 và được nâng cấp gần nhất vào năm 2022.