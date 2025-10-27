Ra mắt môtô mới đẹp tựa Honda CB250R, giá chỉ 62 triệu đồng

CFMoto 250SRR Lite 2025 chính thức ra mắt tại Malaysia với giá bán 9.988 RM (khoảng 62,2 triệu đồng). Mức giá như vậy chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký. Mẫu mô tô thể thao cỡ nhỏ này có nét đẹp tựa Honda CB250R, mang đến 3 tùy chọn màu sắc nổi bật: Đen Nebula, Đen Gem và Xanh Zephyr. Xe được hưởng chế độ bảo hành 2 năm không giới hạn số km cho các lỗi sản xuất.

Về sức mạnh, 250SR Lite sử dụng động cơ xi-lanh đơn DOHC, 4 van, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh 27,5 mã lực tại 9.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22 Nm tại 7.250 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp, đi kèm bộ ly hợp chống trượt (slipper clutch) và truyền động xích.

Hệ thống treo gồm phuộc trước ống lồng (không thể điều chỉnh) và giảm xóc đơn monoshock có thể điều chỉnh tải trước phía sau, với hành trình tương ứng 120 mm ở bánh trước và 40 mm ở bánh sau.

Về hệ thống phanh, xe được trang bị đĩa đơn thủy lực trước và sau, với đĩa trước 292 mm kèm kẹp phanh hai piston và đĩa sau 220 mm kẹp phanh một piston. Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) hai kênh là trang bị tiêu chuẩn, giúp tăng độ an toàn khi phanh gấp.

CFMoto 250SR Lite sử dụng bánh xe 17 inch trước và sau, đi kèm lốp không săm 110/70-R17 ở trước và 140/60-R17 ở sau. Xe có chiều cao yên 780 mm, trọng lượng 165 kg và bình xăng dung tích 12 lít.

Buồng lái nổi bật với màn hình kỹ thuật số LCD hiển thị đầy đủ thông tin vận hành. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED, bao gồm đèn pha, đèn hậu, đèn xi-nhan và đèn cảnh báo nguy hiểm. Ngoài ra, xe còn được trang bị hai cổng sạc USB (Type-A và Type-C), giúp người lái tiện sạc thiết bị khi di chuyển.