Bộ đôi "cào cào" Suzuki DR-Z4S và DR-Z4SM trình làng

Đây là thế hệ tiếp theo của dòng DR-Z huyền thoại, được trang bị động cơ 400cc, thiết kế nhẹ, mạnh mẽ và đặc biệt là sở hữu nhiều công nghệ hiện đại. Cả hai mẫu xe sẽ chính thức được bán ra tại thị trường Nhật Bản từ ngày 8 tháng 10 năm 2025.

Sự trở lại của dòng DR-Z lần này mang nhiều ý nghĩa khi nhìn lại quá khứ, vào năm 2000, Suzuki từng giới thiệu mẫu DR-Z400S, một chiếc xe đa dụng có dung tích 398cc, làm mát bằng nước, trang bị hệ thống van DOHC 4 van. Mẫu xe này đã nhanh chóng trở thành một biểu tượng trong giới xe địa hình. Đến năm 2005, Suzuki tiếp tục tung ra phiên bản DR-Z400SM dành cho người yêu thích dòng supermoto. Tuy nhiên, do các tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt, dòng xe này dần bị rút khỏi nhiều thị trường và chỉ còn xuất hiện tại một số quốc gia như Hoa Kỳ.

Mãi đến năm 2024, tại triển lãm EICMA ở Ý, Suzuki đã chính thức giới thiệu thế hệ DR-Z hoàn toàn mới với tên gọi DR-Z4S và DR-Z4SM. Và trong năm 2025, hai mẫu xe này sẽ bắt đầu được phân phối trước tiên tại Nhật Bản.

Một trong những điểm nổi bật nhất của dòng DR-Z mới là việc được trang bị hệ thống Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) – một bộ điều khiển điện tử thông minh tích hợp nhiều tính năng hiện đại. Trong đó có thể kể đến SDMS (Suzuki Drive Mode Selector) – cho phép người lái lựa chọn 3 chế độ vận hành khác nhau; STCS (Suzuki Traction Control System) – hệ thống kiểm soát lực kéo, có thêm chế độ G-Mode chuyên dùng cho đường sỏi; và hệ thống ABS có thể tắt phanh bánh sau trên phiên bản DR-Z4S.

Về sức mạnh, Suzuki vẫn giữ lại cấu hình động cơ đơn xy-lanh, dung tích 398cc, DOHC 4 van, làm mát bằng nước, nhưng đã có nhiều nâng cấp đáng kể ở hệ thống nạp xả và được bổ sung bướm ga điện tử. Nhờ vậy, dù công suất tối đa giảm nhẹ từ 40 mã lực xuống còn 38 mã lực, nhưng mô-men xoắn ở dải vòng tua thấp được cải thiện rõ rệt, và khả năng tăng tốc ở tốc độ trung bình đến cao trở nên mượt mà hơn.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của cả hai mẫu xe cũng rất ấn tượng. Theo công bố, mẫu DR-Z4S đạt mức tiêu thụ khoảng 27,7 km/lít, còn DR-Z4SM lên tới 28,8 km/lít. Với bình xăng dung tích 8,7 lít, người dùng có thể di chuyển hơn 240 km chỉ với một lần đổ đầy. Cả hai mẫu xe cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ ly hợp SCAS (Suzuki Clutch Assist System), giúp giảm lực bóp côn và mang lại trải nghiệm sang số mượt mà hơn.

Về khung sườn, Suzuki đã thiết kế lại hoàn toàn với kết cấu khung đôi Twin-Spar bằng thép, kết hợp khung phụ bằng nhôm, vừa tăng độ bền vừa giảm trọng lượng. Hệ thống giảm xóc cũng được nâng cấp với phuộc trước hành trình ngược KYB có thể điều chỉnh độ nén và hồi, trong khi phuộc sau cũng có thể điều chỉnh toàn phần.

Phiên bản DR-Z4S sử dụng bánh trước 21 inch và bánh sau 18 inch, phù hợp cho các điều kiện đường off-road. Trong khi đó, DR-Z4SM sử dụng bánh 17 inch ở cả trước và sau, tối ưu hóa cho khả năng vận hành linh hoạt trên đường nhựa.

Về thiết kế tổng thể, cả hai mẫu xe đều được làm mới với phong cách thể thao, góc cạnh và hiện đại hơn. Đèn pha được thiết kế dạng mono-eye LED nhỏ gọn, tích hợp đèn pha và cos trong cùng một cụm. Hệ thống chiếu sáng toàn xe đều là LED, trong khi bảng đồng hồ điều khiển là dạng màn hình LCD đơn sắc, hiển thị đầy đủ các thông số như tốc độ, cấp số, mức tiêu thụ nhiên liệu, chế độ lái…

Suzuki cũng xây dựng hai mẫu xe này dựa trên hai triết lý khác nhau nhưng bổ sung cho nhau. Mẫu DR-Z4S mang tinh thần “Ready 4 Anything”, hướng tới khả năng thích nghi với mọi địa hình, từ thành phố đến đường đất. Ngược lại, DR-Z4SM mang khẩu hiệu “Your Streets. Your Playground.”, tập trung vào sự linh hoạt, vui nhộn khi lái xe trong thành phố hoặc trên đường nhựa.

Đáng chú ý, phiên bản bán ra tại Nhật Bản sẽ có một vài điểm khác biệt nhỏ so với bản quốc tế. Ví dụ như đèn xi-nhan LED ngắn hơn, yên xe DR-Z4S được hạ thấp từ 920mm còn 890mm, và chiều dài cơ sở được rút gọn từ 1495mm xuống còn 1490mm để phù hợp với vóc dáng người dùng Nhật và tăng tính cơ động.