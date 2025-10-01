"Ngựa chiến" Suzuki V-Strom SX 250 2025 ra mắt với giá chỉ 59 triệu đồng, trang bị full đồ!

Suzuki V-Strom SX 250 là mẫu xe đa dụng rất được ưa chuộng tại thị trường Ấn Độ. Với phiên bản 2025 này, xe không thay đổi về nền tảng kỹ thuật, nhưng được làm mới về diện mạo với bốn tùy chọn màu sắc mới cùng bộ tem thiết kế lại, mang đến hình ảnh hiện đại, cá tính và đậm chất khám phá hơn.

Bốn phối màu mới bao gồm: Pearl Fresh Blue kết hợp Glass Sparkle Black, Champion Yellow No. 2 kết hợp Glass Sparkle Black, Pearl Glacier White kết hợp Metallic Mat Stellar Blue, và Glass Sparkle Black đơn sắc. Bên cạnh việc làm mới màu sơn, V-Strom SX 250 2025 còn được bổ sung các họa tiết đồ họa mới và hoa văn dập nổi ở phần ốp thân xe, nhằm tăng tính nhận diện và cảm giác cao cấp cho người dùng.

Về mặt kỹ thuật, Suzuki V-Strom SX 250 vẫn giữ nguyên cấu hình động cơ và hệ thống khung gầm. Xe sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 249cc, làm mát bằng dầu, cho công suất tối đa 26,5 mã lực tại 9.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22,2 Nm tại 7.300 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp. Khối động cơ này đã được tinh chỉnh nhẹ, tiếp tục mang lại hiệu suất ổn định, phản hồi tốt và phù hợp với nhu cầu sử dụng đa địa hình.

V-Strom SX 2025 vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng đặc trưng của dòng adventure touring, bao gồm đèn pha và đèn hậu LED, kính chắn gió lớn, bảo vệ tay lái, và cổng sạc USB tích hợp. Đặc biệt, xe sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số thông minh với khả năng kết nối điện thoại qua Bluetooth, hỗ trợ các chức năng như hiển thị tên người gọi, cảnh báo tin nhắn/cuộc gọi đến, điều hướng, cảnh báo tốc độ, hiển thị mức pin thiết bị kết nối và cập nhật phần mềm không dây.

Về khung sườn và hệ thống treo, xe vẫn duy trì phuộc ống lồng phía trước, giảm xóc đơn phía sau, cùng với bánh xe hợp kim 19 inch trước và 17 inch sau. Hệ thống phanh gồm đĩa phanh trên cả hai bánh, đi kèm ABS hai kênh tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn và ổn định khi di chuyển trên nhiều loại địa hình khác nhau.

Suzuki V-Strom SX 250 2025 được niêm yết với mức giá 198.018 rupee - khoảng 59 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.