Honda “nhá hàng” mô tô mới mang phong cách lãng tử, trang bị hiện đại

Dù mới dừng lại ở mức concept, mẫu xe vẫn gây ấn tượng với kiểu dáng nhỏ gọn, phối màu đỏ trắng nổi bật cùng hàng loạt chi tiết mang đậm chất cổ điển.

Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm đèn pha tròn, bên trong bố trí bốn cụm đèn LED dạng projector. Thiết kế này gợi liên tưởng đến dòng Honda Rebel, đồng thời giữ được nét hoài cổ đặc trưng của những mẫu mô tô Neo-Retro. Phía trước đèn pha còn có tấm bảo vệ, góp phần tăng vẻ cứng cáp và đậm chất bụi bặm cho chiếc xe.

Bình xăng được tạo hình giọt nước với các đường lõm hai bên, giúp người lái dễ dàng kẹp gối khi vận hành. Bề mặt bình xăng sơn trắng, kết hợp các đường sọc đỏ và dòng chữ CB250SS, tạo điểm nhấn thể thao cho tổng thể. Phía trước là kính chắn gió cỡ nhỏ với hai tông màu đỏ trắng tương phản. Cách phối màu này cũng được áp dụng trên chắn bùn trước và sau, mang đến diện mạo trẻ trung, đồng thời giúp mẫu xe dễ dàng tạo dấu ấn riêng.

Không chỉ chú trọng kiểu dáng, Honda còn chăm chút đến từng chi tiết cơ khí. Khu vực két tản nhiệt được bảo vệ bằng tấm lưới màu trắng có logo CB, trong khi bên dưới động cơ là tấm chắn gầm với thiết kế chắc chắn. Lốc máy và cặp phuộc trước USD được hoàn thiện bằng tông màu vàng ánh kim, tạo sự tương phản với các tấm ốp thân xe màu đen.

Hai bên thân xe xuất hiện logo SS, trong khi yên xe bọc da màu nâu, trang trí bằng các đường gân nổi và logo Honda. Những chi tiết này không chỉ tăng tính nhận diện mà còn góp phần hoàn thiện phong cách cổ điển pha hiện đại của CB250SS Scrambler Concept.

Chất Scrambler tiếp tục được thể hiện qua bộ lốp có hoa văn gai dạng khối, phù hợp với hình ảnh một mẫu mô tô hướng đến khả năng di chuyển trên nhiều loại mặt đường. Xe còn sở hữu ống xả vuốt cao, kết hợp đầu giảm thanh dạng hai nòng. Đây là kiểu thiết kế thường xuất hiện trên những mẫu xe Scrambler, mang lại vẻ ngoài khỏe khoắn và đậm chất phiêu lưu.

Về vận hành, theo thông tin tại triển lãm, Honda CB250SS Scrambler Concept sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 249 cc, làm mát bằng dung dịch. Honda hiện chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết. Tuy nhiên, nếu mẫu xe sử dụng chung nền tảng động cơ với Honda Rebel 250, công suất có thể đạt khoảng 26 mã lực, đi kèm mô-men xoắn cực đại 22 Nm. Đây vẫn là những thông số mang tính tham khảo và cần được xác nhận khi Honda công bố thông tin chính thức.

Bên cạnh thiết kế mang hơi hướng hoài cổ, CB250SS Scrambler Concept còn được trang bị màn hình TFT dạng tròn, hài hòa với ngôn ngữ thiết kế Neo-Retro. Màn hình tích hợp hệ thống Honda RoadSync thế hệ thứ hai, hỗ trợ các tính năng kết nối và dẫn đường, mang đến sự tiện dụng cho người lái trong quá trình sử dụng.

Hiện tại, Honda vẫn chưa xác nhận kế hoạch sản xuất thương mại CB250SS Scrambler Concept. Vì vậy, khả năng mẫu xe được đưa vào sản xuất hàng loạt vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu được thương mại hóa, đây có thể là lựa chọn đáng chú ý dành cho những khách hàng yêu thích mô tô phân khối nhỏ, sở hữu thiết kế cổ điển nhưng vẫn tích hợp các trang bị công nghệ hiện đại.