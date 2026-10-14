Mô tô giá ngang Wave Alpha, thiết kế cổ điển, đèn LED hiện đại

Mẫu xe hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày với thiết kế nhỏ gọn, phong cách cổ điển kết hợp các trang bị hiện đại, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị.

Điểm nâng cấp đáng chú ý trên TVS Radeon 2026 là hệ thống chiếu sáng được chuyển sang công nghệ LED. Phía trước, xe sở hữu cụm đèn pha kích thước lớn, tích hợp đèn chạy ban ngày LED DRL với tạo hình giống răng nanh. Trong khi đó, đèn hậu LED phía sau được thiết kế với sáu dải sáng xếp dọc. Đèn xi-nhan LED cũng được trang bị ở cả hai đầu xe, góp phần tăng tính hiện đại cho tổng thể thiết kế.

Bên cạnh hệ thống chiếu sáng mới, TVS còn làm mới bảng màu và đồ họa trang trí trên Radeon 2026. Bộ tem được tinh chỉnh tại các khu vực như ốp đèn pha, bình xăng, ốp thân xe hai bên và phần thân sau. Những thay đổi này giúp diện mạo mẫu xe thêm mới mẻ mà vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế đặc trưng của dòng Radeon.

Các trang bị quen thuộc tiếp tục được duy trì trên phiên bản 2026, bao gồm yên xe liền khối, baga phía sau, mâm hợp kim 18 inch, khung bảo vệ và khung sườn dạng hộp bằng thép. Theo thông tin được công bố, những bộ phận này không có thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm.

Về vận hành, TVS Radeon 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 109,7 cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ sản sinh công suất tối đa 8,08 mã lực và mô-men xoắn cực đại 8,7 Nm, đi kèm hộp số 4 cấp. Xe cũng được tích hợp công nghệ Glide Through Technology (GTT), hỗ trợ di chuyển ở tốc độ thấp, đặc biệt trong điều kiện giao thông đông đúc. Ngoài ra, chức năng khởi động bằng nút bấm giúp thao tác sử dụng xe thuận tiện hơn.

Về an toàn và khả năng vận hành, Radeon 2026 tiếp tục được trang bị hệ thống phanh đồng bộ Synchro Braking. Hệ thống treo sau sử dụng hai giảm xóc có thể điều chỉnh tải trọng ban đầu với 5 cấp độ, cho phép người dùng tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng.

Tại Ấn Độ, TVS Radeon 2026 có giá khởi điểm 67.100 rupee, tương đương khoảng 18 triệu đồng khi quy đổi trực tiếp. Với những nâng cấp tập trung vào hệ thống chiếu sáng và diện mạo, mẫu xe vẫn duy trì định hướng là một lựa chọn phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày.