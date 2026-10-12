Kove 625X ra mắt: Mô tô adventure có radar, giá "mềm"

Tham gia vào phân khúc adventure hạng trung, mẫu xe này hướng đến những người dùng yêu thích các hành trình đường dài kết hợp khám phá địa hình.

Kove 625X được trang bị động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 581 cc, làm mát bằng dung dịch và sử dụng hệ thống trục cam kép DOHC. Theo thông số do nhà sản xuất công bố, khối động cơ này cho công suất tối đa 63 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 57 Nm tại 6.250 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp và hệ thống truyền động bằng xích. Xe sử dụng bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt khi dồn số (assist & slipper clutch), giúp thao tác sang số nhẹ nhàng hơn, đồng thời hạn chế hiện tượng bánh sau bị trượt hoặc mất ổn định khi người lái giảm số đột ngột.

Về khả năng vận hành, Kove 625X được trang bị hệ thống treo KYB, với phuộc trước hành trình ngược (USD) đường kính 43 mm, hành trình 180 mm. Phía sau, hệ thống treo có hành trình 230 mm, kết hợp khoảng sáng gầm 205 mm, hỗ trợ xe di chuyển trên những cung đường gồ ghề. Xe sử dụng bộ vành nan hoa chữ thập thiết kế không săm, kích thước 19 inch ở bánh trước và 17 inch ở bánh sau, phù hợp với đặc trưng của dòng adventure.

Hệ thống phanh trên Kove 625X gồm phanh đĩa kép thủy lực với cùm phanh bốn piston ở bánh trước và phanh đĩa đơn phía sau. Bên cạnh đó, xe được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh cùng hệ thống kiểm soát lực kéo có nhiều cấp độ điều chỉnh, góp phần tăng độ an toàn và khả năng kiểm soát trong các điều kiện vận hành khác nhau.

Hướng đến những chuyến đi dài, Kove 625X sở hữu bình xăng dung tích 21,5 lít. Xe có trọng lượng 221 kg và tăng lên 239 kg khi được trang bị hành lý. Chiều cao yên có thể điều chỉnh trong khoảng 820-850 mm, giúp người lái linh hoạt lựa chọn vị trí phù hợp với vóc dáng. Kính chắn gió cũng có khả năng điều chỉnh độ cao nhằm cải thiện khả năng chắn gió khi di chuyển ở các tốc độ và điều kiện khác nhau.

Ở khu vực điều khiển, mẫu adventure này được trang bị màn hình TFT màu kích thước 6,75 inch, cho phép điều chỉnh góc nghiêng để cải thiện khả năng quan sát. Các tiện ích khác bao gồm cổng sạc USB, đầu nối nguồn hỗ trợ kích bình ắc-quy trong trường hợp khẩn cấp và hệ thống khởi động không cần chìa khóa. Những trang bị này góp phần tăng tính tiện dụng khi sử dụng xe hằng ngày cũng như trong các chuyến đi xa, khám phá địa hình.

Đáng chú ý, Kove 625X còn được tích hợp hệ thống radar sóng milimet, công nghệ thường xuất hiện trên các mẫu mô tô touring và adventure-touring cao cấp. Hệ thống hỗ trợ người lái thông qua các tính năng như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn và cảnh báo nguy cơ va chạm từ phía sau. Đây là một trong những trang bị công nghệ nổi bật của mẫu xe, giúp Kove 625X tạo thêm lợi thế trong phân khúc adventure tầm trung.

Tại Philippines, Kove 625X được công bố với mức giá 30.600 ringgit, tương đương khoảng 194 triệu đồng theo mức quy đổi được đề cập.