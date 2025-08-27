Báo nước ngoài khen xe điện Nuen Moto N1-S giá 170 triệu đồng tại Việt Nam

Theo một trang tin tức chuyên về xe cộ của Malaysia cho biết, xe máy điện Nuen Moto N1-S (e-bike) hiện đã chính thức mở đặt hàng trước tại Việt Nam với mức giá 170 triệu đồng. Khách hàng có thể giữ chỗ bằng cách đặt cọc trực tuyến 1 triệu đồng, và xe được cung cấp với ba tùy chọn màu sắc cá tính gồm Đen Than, Xanh Dương và Đỏ Lava.

Theo công bố từ Nuen Moto, hơn 60% linh kiện của N1-S được sản xuất trong nước, thể hiện cam kết nội địa hóa nhằm tối ưu chi phí và hỗ trợ chuỗi cung ứng nội địa. Hãng cũng hợp tác với các tên tuổi lớn như Bosch trong lĩnh vực điện - điện tử và J Juan cho hệ thống phanh. Đồng thời, Nuen đang đàm phán với nhiều nhà phân phối tại châu Âu và khu vực ASEAN, với khoảng 300 đơn đặt hàng trước đang trong quá trình thương thảo.

Về công nghệ, N1-S được trang bị bộ pin dung lượng 8,0 kWh, cho phép sạc từ 0 đến 85% trong vòng 3 giờ bằng nguồn điện xoay chiều 220V dân dụng, và sạc đầy 100% trong khoảng 4,5 giờ. Nếu sử dụng sạc nhanh DC, thời gian để đạt 80% pin chỉ mất 40 phút, mang lại sự linh hoạt cao cho người dùng đô thị.

Nguồn năng lượng này cung cấp cho động cơ điện 72V, làm mát bằng không khí, đặt giữa thân xe và dẫn động bánh sau thông qua bộ truyền động xích. Với cấu hình này, N1-S đạt công suất tối đa 32 mã lực, mô-men xoắn cực đại lên tới 190 Nm, và tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 130 km/h. Quãng đường di chuyển tối đa theo công bố là 245 km cho mỗi lần sạc, một con số ấn tượng trong phân khúc xe điện.