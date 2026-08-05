Lamborghini Revuelto phiên bản đặc biệt mang dấu ấn Samurai

Mới đây, Lamborghini đã trình làng phiên bản đặc biệt Revuelto Impavido nhân kỷ niệm 25 năm hiện diện tại Nhật Bản. Mẫu siêu xe plug-in hybrid V12 sở hữu thiết kế lấy cảm hứng từ tinh thần võ sĩ đạo Bushido và giáp samurai, với số lượng giới hạn chỉ 25 chiếc.

Revuelto Impavido được phát triển bởi bộ phận cá nhân hóa Ad Personam của Lamborghini. Ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ tinh thần Bushido – biểu tượng của võ sĩ đạo Nhật Bản, kết hợp cùng hình ảnh bộ giáp samurai truyền thống để tạo nên diện mạo độc đáo cho mẫu siêu xe.

Lamborghini đã trình làng phiên bản đặc biệt Revuelto Impavido nhân kỷ niệm 25 năm hiện diện tại Nhật Bản.

Điểm nhấn ngoại thất nằm ở các đường kẻ màu vàng đồng và họa tiết trang trí trải dài từ nắp ca-pô, mui xe đến cản trước và khoang động cơ phía sau. Chính giữa nắp ca-pô xuất hiện họa tiết mô phỏng maedate – phần phù hiệu gắn trên mũ giáp của các samurai. Bộ tem sọc kép chạy dọc thân xe cũng góp phần tăng vẻ thể thao cho mẫu xe.

Điểm nhấn ngoại thất nằm ở các đường kẻ màu vàng đồng và họa tiết trang trí trải dài từ nắp ca-pô.

Khách hàng có thể lựa chọn giữa 4 màu sơn độc quyền, gồm hai màu bóng và hai màu mờ. Phiên bản sơn bóng gồm Verde Campus lấy cảm hứng từ ngọc bích Hisui và Grigio Artis Lucido mô phỏng sắc thép của thanh kiếm katana. Trong khi đó, hai tùy chọn sơn mờ là Grigio Crater Matt với tông xám đen gợi liên tưởng đến giáp samurai và Rosso Pyra màu đỏ nổi bật.

Toàn bộ xe đều sử dụng bộ mâm rèn kích thước 21 inch phía trước và 22 inch phía sau sơn đen bóng, kết hợp cùm phanh màu đồng Bronzo nhằm đồng bộ với chủ đề thiết kế. Không gian nội thất tiếp tục khai thác phong cách Nhật Bản với ghế bọc da Nero Ade, các chi tiết tương phản màu Bronzo Oreadi cùng họa tiết thêu riêng trên ghế. Mỗi chiếc Revuelto Impavido còn được gắn bảng đánh số bằng sợi carbon khắc dòng chữ “1 di 25”, khẳng định tính độc quyền của mẫu xe.

Việc ra mắt Revuelto Impavido cho thấy Lamborghini tiếp tục khai thác chương trình cá nhân hóa Ad Personam để tạo ra những phiên bản giới hạn dành riêng cho từng thị trường, đồng thời gia tăng giá trị sưu tầm cho dòng siêu xe đầu bảng Revuelto.